할리스 사진 제공

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할리스가 라이프스타일 브랜드 반스와 협업한 컬레버레이션 메뉴 2종과 굿즈 7종을 출시했다. 스케이트 문화와 스트리트 패션을 이끌어온 반스의 아이덴티티를 음료와 굿즈에 녹인 것이 특징이다.메뉴로는 파인애플 민트티에 오렌지, 레몬 슬라이스, 로즈마리를 더한 인퓨즈드 워터 ‘반스 파인 민트티 보틀’과 반스의 클래식 스니커즈 ‘올드스쿨’ 모양 초콜릿을 장식한 ‘반스 언박싱 케이크’를 선보인다. 메뉴는 각각 반스의 아이코닉한 체커보드 패턴을 더한 전용 보틀(병)과 반스 스니커즈 박스를 그대로 본뜬 케이스 안에 담아 특별함을 더한다.굿즈는 반스의 아이덴티티를 담아 패셔너블함과 실용성을 두루 갖춘 7종으로 구성됐다. 메쉬 소재의 원통형 보스턴 디자인으로 가볍고 수납력이 넉넉한 ‘반스 메쉬 보스턴백’은 운동이나 여행 시 활용도가 높다. ‘반스 볼캡 파우치 키링’은 볼캡 형태를 그대로 구현한 키링 파우치로, 모자 후면 지퍼를 열어 소지품을 수납하거나 포인트 아이템으로 활용할 수 있다. 이 외에도 170×90cm 사이즈의 ‘반스 멀티 비치타올’과 ‘반스 우양산&파우치’, 반스 티셔츠와 크로스백을 착용한 ‘할리베어 키링 반스 에디션’ 등으로 구성됐다. 굿즈 7종 중 5종은 8000원 이상 구매 고객을 대상으로 최대 50% 할인 프로모션도 진행된다.한편, 할리스는 이번 컬레버레이션을 기념해 오는 8월 25일까지 할리스 명동역점에서 콘셉트 스토어를 운영한다. 고객 참여 이벤트와 스트리트 감성의 포토존도 함께 운영될 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com