사진 에미레이트 항공 제공

에미레이트 항공이 여름 휴가철을 맞아 두바이를 방문하거나 스톱오버하는 여행객을 대상으로 무료 호텔 숙박 혜택을 제공한다.이번 프로모션은 6월 22일부터 7월 12일까지 에미레이트 항공 왕복 항공권을 구매한 고객을 대상으로 진행된다. 여행 기간은 6월 25일부터 9월 30일까지이며, 퍼스트 및 비즈니스 클래스 이용객에게는 두바이 JW 메리어트 마르퀴스(JW Marriott Marquis) 2박, 프리미엄 이코노미 및 이코노미 클래스 이용객에게는 1박의 무료 숙박이 제공된다.아드난 카짐(Adnan Kazim) 에미레이트 항공 부사장 겸 최고상업책임자(CCO)는 "두바이는 휴식과 미식, 쇼핑, 엔터테인먼트를 한곳에서 모두 경험할 수 있는 매력적인 여름 여행지"라며 "이번 혜택을 통해 고객들이 스톱오버 또는 두바이 체류 기간 동안 도시의 다양한 매력을 더욱 여유롭게 즐기길 바란다"고 밝혔다.무료 숙박이 제공되는 JW 메리어트 마르퀴스는 두바이 중심부에 위치한 5성급 호텔로, 두바이 스카이라인을 조망할 수 있는 입지와 함께 고급 레스토랑, 스파, 피트니스센터, 야외 수영장 등 다양한 부대시설을 갖추고 있다.두바이는 안전하고 편안한 여행 환경과 환대 문화로 세계적인 관광지로 자리 잡고 있으며, 여름철에도 다양한 실내외 액티비티를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 부르즈 칼리파를 비롯한 랜드마크와 쇼핑, 미식, 문화예술 콘텐츠까지 다양한 관광 자원을 갖춰 여행 스타일과 일정에 맞춘 폭넓은 경험을 제공한다.에미레이트 항공은 여행객을 위한 다양한 서비스도 운영한다. '마이 에미레이트 패스(My Emirates Pass)'는 항공 탑승권만 제시하면 600여 개 제휴처에서 할인 및 특별 혜택을 받을 수 있는 프로그램이며, '두바이 익스피리언스(Dubai Experience)'는 여행 일정과 취향에 맞춘 추천 코스와 맞춤형 여행 계획을 제공해 보다 편리한 여행을 돕는다.여름 시즌에는 '두바이 서머 서프라이즈(Dubai Summer Surprises)'도 함께 열린다. 7월 2일부터 8월 30일까지 진행되는 이번 행사에서는 라이브 공연과 문화행사, 웰니스 프로그램을 비롯해 다양한 쇼핑 프로모션과 한정 체험 프로그램이 마련돼 여행객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.한편, 에미레이트 항공은 현재 인천~두바이 노선에 A380과 B777 기종을 투입해 주 10회 운항하고 있으며, 전 세계 138개 도시를 연결하는 글로벌 네트워크를 통해 폭넓은 항공 서비스를 제공하고 있다.