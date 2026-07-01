사진=에이비일팔공

AI 기반 마케팅 테크놀로지 기업 에이비일팔공(AB180)이 214억원 규모의 시리즈C 투자 유치를 완료했다고 밝혔다.에이비일팔공은 2023년 120억원 규모의 시리즈B 투자에 이어 이번 투자까지 마무리하며 누적 투자금 약 413억원을 확보했다.이번 투자에는 에이티넘인베스트먼트가 리드 투자사로 참여했다. 제트벤처캐피탈(ZVC), 한국산업은행, IBK기업은행, 딜라이트인베스트먼트가 신규 투자자로 참여했으며, 기존 투자사인 스톰벤처스도 후속 투자를 진행했다.회사는 확보한 투자금을 AI 및 빅데이터 기술 연구개발(R&D), 해외 사업 확대, 엔터프라이즈 영업 강화, 고객 지원 체계 고도화 등에 활용할 계획이다.에이비일팔공은 지난해 매출 384억원을 기록했으며, 현재 한국과 베트남, 터키 등 30여 개국에서 800여 개 기업과 1000개 이상의 애플리케이션을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.회사는 자체 모바일 광고 성과 측정 솔루션 '에어브릿지(Airbridge)'를 비롯해 앰플리튜드(Amplitude), 브레이즈(Braze), 레비뉴캣(RevenueCat) 등 글로벌 마케팅 솔루션을 기업 고객에게 공급하고 있다.또한 AI 기반 마케팅 기능도 확대하고 있다. 현재 개발 중인 '에어브릿지 고(Airbridge GO)'는 데이터 분석과 광고 캠페인 운영, 성과 분석 등을 AI를 활용해 지원하는 솔루션이다.업계에서는 생성형 AI 도입이 확대되면서 광고 성과 분석과 마케팅 운영을 지원하는 AI 기반 솔루션 수요도 점차 늘어날 것으로 보고 있다.김동준 에이티넘인베스트먼트 수석은 "디지털 광고 시장에서 성과 측정과 최적화의 중요성이 커지고 있다"며 "에어브릿지가 광고 성과 측정을 넘어 마케팅 운영 영역까지 서비스를 확대할 수 있을 것으로 판단해 투자를 결정했다"고 말했다.남성필 에이비일팔공 대표는 "이번 투자금을 바탕으로 AI 기술 개발과 해외 사업 확대를 추진할 계획"이라며 "기업 고객을 위한 AI 기반 마케팅 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com