AI 등 첨단산업 육성에 대규모 투자

7월 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 노태문 삼성전자 대표이사 사장, 김동관 한화그룹 부회장, 이재명 대통령, 장재훈 현대차그룹 부회장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장이 국민의례를 하고 있다. 사진=연합뉴스

삼성, SK, 현대차 등 국내 주요 기업들이 영남권에 약 312조 원 규모의 투자에 나선다. 삼성은 로봇과 차세대 배터리, 최첨단 패키지 기판 등에 60조 원을 투자하며, SK는 초대형 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 인프라를 구축하기 위해 140조 원을 투입한다.3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 주요 기업들은 이같은 투자 계획을 공개했다.우선 삼성은 영남권에 약 60조 원을 투자해, 휴머노이드 로봇·전고체 배터리·인공지능(AI) 서버용 패키지 기판·고부가가치 선박 생산 거점을 조성한다. 기존 제조업에 AI 전환(AX)과 로봇을 접목해 영남을 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 키우겠다는 계획이다.노태문 삼성전자 대표이사(사장) 겸 DX(완제품)부문장은 “영남을 AX와 로봇을 접목시킨 제조 AI 선도 지역으로 육성하기 위해 60조 원을 투자할 것”이라며 “휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 첨단 제조 등에 집중 투자해 영남권에 20만개의 양질의 일자리를 창출하겠다”고 했다.SK그룹은 2GW 이상의 AI 데이터센터를 세우기 위해 단계적으로 140조 원을 투입할 계획이다. 우선 5GW급 데이터센터를 2029년부터 순차 가동하고, 향후 15GW까지 규모를 확대할 예정이다. 특히 울산을 첫 번째 GW급 AI 데이터센터 사업지로 선정해, 내년 4분기 가동을 목표로 100MW(메가와트) 규모의 AI 데이터센터 구축을 시작했다. 향후 영남권 전체적으로 GW급 데이터센터를 단계적으로 구축한다는 구상이다.정재헌 SK텔레콤 사장은 “AI 데이터센터는 세상을 혁신하는 고부가가치 산업 자산일 뿐 아니라 국가 핵심 안보 자산”이라면서 “세계 각국이 자국에 AI 데이터센터를 유치하거나 구축하기 위해 총력전을 펼치고 있다”고 설명했다. 이어 “대규모 AI 데이터센터와 영남의 제조 산업 역량이 결합하면, 생산성 혁신뿐만 아니라 제조 AI를 실증하고 확산하는 허브로 성장할 수 있다”고 덧붙였다.현대자동차그룹은 앞으로 10년간 42조 원을 들여 AI 기반 자율주행차와 미래 제조, 항공·우주, 에너지 등 차세대 산업을 육성하는 데 관심을 쏟을 계획이다. 특히 현대차 울산공장을 미래 모빌리티 산업 핵심 기지로 전환하기로 했다. 울산 전기차(EV) 공장을 포함해, 최첨단 자동화·통합 생산 체계를 갖춘 AI DV 제조 허브를 구축한다는 구상이다.장재훈 현대차그룹 부회장은 “현대차그룹의 모체가 되는 영남권에 신사업 분야의 추가 투자를 실시할 것”이라며 “미래 첨단산업의 핵심 거점으로 육성하고, 대한민국 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.