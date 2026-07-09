파네라이, 메탈 브레이슬릿 장착한 최초의 44mm 섭머저블 PAM01756 출시

스위스 워치메이커 파네라이(Panerai)가 브랜드 최초로 메탈 브레이슬릿을 매치한 지름 44mm의 ‘섭머저블 PAM01756’을 새롭게 선보인다. 이번 신제품은 메종이 오랜 시간 축적해온 전문 다이버 워치의 기술력과 이탈리아 해군을 위해 개발해온 밀리터리 툴 워치 헤리티지를 현대적으로 재해석한 모델이다.새로운 ‘섭머저블 PAM01756’은 견고한 케이스 구조와 강력한 500m 방수 성능, 단방향 회전 베젤, 시각적 순수함을 극대화한 다이얼 등 컬렉션의 핵심 요소를 고스란히 집약했다. 특히 파네라이를 상징하는 지름 44mm의 케이스 라인업에 처음으로 매끈한 메탈 브레이슬릿을 매치해, 특유의 마초적인 매력에 도회적인 세련미까지 더한 반전 실루엣을 완성했다.깊이 있는 블랙 선브러시드 다이얼은 날짜 창을 과감히 생략해 오직 시간 확인에만 몰입하도록 돕는다. 블루 세라믹 단방향 회전 베젤과 화이트 슈퍼루미노바® 인덱스는 강렬한 시각적 대비를 이룬다. 어두운 수중 환경에서는 시침과 아워 마커가 그린 컬러로, 분침과 베젤 기준점은 블루 컬러로 각각 다르게 발광하며 낮보다 화려한 가독성을 자랑한다. 섭머저블 컬렉션 최초로 탑재된 ‘퀵 렌스 어저스트먼트(Quick Length Adjustment)’ 기능 덕분에 도구 없이 브레이슬릿 길이를 즉각 조절할 수 있어 완벽한 밀착감을 선사한다. 솔리드 케이스백에는 이탈리아 해군 특공대가 사용했던 유인 어뢰 ‘슬로우 스피드 토르피도(Slow Speed Torpedo)’를 정교하게 각인해 메종의 역사적 정통성을 상적으로 담아냈다.시계의 심장부에는 오토매틱 P.980 칼리버가 탑재되어 3일간의 넉넉한 파워리저브를 보장한다. 정밀한 시간 조정을 돕는 스톱 세컨즈 기능과 내구성을 높인 트래버싱 밸런스 브리지를 적용했으며, 전문 다이버 워치의 기준을 충족하는 500m 방수 성능으로 강력한 내구성을 증명한다.알레산드로 피카렐리(Alessandro Ficarelli) 파네라이 최고 마케팅 및 헤리티지 책임자는 “섭머저블 PAM01756은 모든 디자인 요소가 오직 기능적 목적을 위해 존재하는 현대적인 툴 워치”라며, “브랜드를 대표하는 지름 44mm의 라인업에 메탈 브레이슬릿이라는 독보적인 선택지를 제시하는 의미 있는 이정표가 될 것”이라고 전했다.양정원 기자 neiro@hankyung.com