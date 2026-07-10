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반도체에 대한 투자심리가 개선되고 기관의 매수세가 이어지면서 코스피가 2% 이상 올랐다. 코스피 지수는 7400선으로 회복되며 장을 마감했다.10일 코스피는 전 거래일보다 2.52% 오른 7475.94로 장을 마감했다. 지난 3일 8,088.34에 장을 마감한 것과 비교하면 이번 주에는 7.6% 하락한 셈이다.이날 지수는 전장 대비 3.57% 오른 7,552.49로 출발했으며, 장중 한때 7704.93까지 5.66% 올라 7700선을 넘어섰다. 그러다 낮 12시 54분께 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 올라 1분간 지속되는 경우 발동된다. 이 경우 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다. 올해 코스피 시장에서 매수 사이드카가 발동된 것은 17번째다.오후 1시8분에는 코스닥 시장에서도 매수 사이드카가 발동했다. 당시 코스닥150 선물 지수는 전 거래일 대비 6.04% 오른 1487.40를 기록했으며, 코스닥150 현물지수는 6.44% 오른 1476.37이었다. 코스닥 매수 사이드카는 전일 대비 코스닥150 선물이 6% 이상 오르고, 코스닥150 지수가 3% 이상 상승한 후 1분간 지속됐을 때 발생한다.이날 코스닥은 전날보다 5.47% 오른 837.43으로 장을 마감했다.