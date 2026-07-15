문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)은 '글로벌 대중 브랜드 K-Text 확산' 사업의 일환으로 CJ CGV, BC카드, 삼성물산 패션부문, 투썸플레이스, 푸마코리아, 락앤락, 온브릭스 등 7개 기업과 업무협약(MOU)을 체결하고 한글 디자인을 활용한 상품 개발에 나선다고 밝혔다.이번 사업은 한글을 문자 체계를 넘어 디자인 콘텐츠이자 문화 자산으로 활용하기 위해 올해 처음 추진된다. 공진원은 다양한 소비재 브랜드와 협업해 한글 디자인의 활용 범위를 확대하고 산업적 활용 가능성을 높인다는 계획이다.최근 K-콘텐츠의 세계적 확산과 함께 한글 디자인에 대한 관심도 높아지고 있다. 정부와 업계는 한글의 조형적 특징을 제품 디자인과 브랜드 콘텐츠에 접목해 문화 콘텐츠의 부가가치를 높이는 방안을 모색하고 있다.참여 기업들은 업종 특성에 맞춘 한글 디자인 상품을 선보일 예정이다. CJ CGV는 극장 F&B 패키지와 굿즈를, BC카드는 한글 디자인을 적용한 선불결제 상품을 개발한다. 삼성물산 패션부문의 빈폴은 한글과 민화를 결합한 의류와 액세서리를 출시하고, 투썸플레이스는 한글날 100주년을 기념한 상품(MD)을 선보일 계획이다.푸마코리아는 브랜드 및 구단 IP를 활용한 한정판 굿즈를, 락앤락은 밀폐용기와 텀블러 등 생활용품을, 온브릭스는 한글 디자인을 적용한 프리미엄 과일 패키지를 각각 개발할 예정이다.개발된 상품은 연내 각 기업의 온·오프라인 유통망을 통해 순차적으로 출시되며, 오는 12월에는 협업 상품을 소개하는 팝업 쇼케이스도 열릴 예정이다.김경배 공진원장은 "한글을 현대적인 디자인 자산으로 활용해 일상 속에서 접할 수 있는 상품과 콘텐츠를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com