SC제일은행, 예금이자를 대한항공 마일리지로…'대한항공 마일리지 예금' 출시

SC제일은행은 대한항공과 제휴해 정기예금 만기 세후 이자를 대한항공 마일리지로 받을 수 있는 'SC제일 대한항공 마일리지 예금'을 시중은행 최초로 출시했다고 4일 밝혔다.은행은 상품 출시를 기념해 오는 10월 31일까지 가입 고객을 대상으로 최대 1만5000 추가 마일리지와 대한항공 왕복 항공권을 제공하는 이벤트도 진행한다.'SC제일 대한항공 마일리지 예금'은 만기 세후 이자를 1만원 단위까지 대한항공 마일리지로 전환해 지급하는 만기이자지급식 정기예금 상품이다. 가입 기간은 6개월 또는 12개월 가운데 선택할 수 있으며, 기본금리는 12개월 만기 연 3.55%(세전), 6개월 만기 연 3.15%(세전)다.가입금액이 1억원 이상이거나 상품 가입 시점에 SC제일은행 PB고객 등급 이상인 경우에는 연 0.1%포인트의 우대금리가 적용된다. 가입금액은 계좌당 1000만원, 3000만원, 5000만원, 1억원 가운데 선택할 수 있으며, 1인당 계좌 수 제한 없이 최대 10억원까지 가입할 수 있다.출시 기념 이벤트도 마련됐다. 오는 10월 31일까지 상품에 가입한 고객 전원에게 가입금액에 따라 최대 5000 추가 마일리지를 제공한다. 또한 첫 거래 고객이 투자상품에도 함께 가입하면 추첨을 통해 10명에게 1인당 1만 마일리지를 추가 지급한다.아울러 1억원 이상 가입한 고객 가운데 3명을 추첨해 대한항공 푸켓행 프레스티지석 또는 괌행 일반석 왕복 항공권을 각각 증정한다.이벤트 참여는 SC제일은행 모바일뱅킹 앱 내 이벤트 페이지 또는 포털사이트에서 'SC제일은행 예금'을 검색한 뒤 브랜드 광고 페이지를 통해 상품에 가입하면 된다.정재원 SC제일은행 담보여신·수신상품본부장은 "2024년과 2025년 두 차례 한정 판매한 e-그린세이브예금(SKYPASS)에 보내주신 고객들의 호응에 힘입어 '대한항공 마일리지 예금'을 정식 출시하게 됐다"며 "여행 수요가 증가하는 계절을 맞아 예금을 통해 대한항공 마일리지를 실속 있게 적립하고 특별한 여행 기회도 누리길 바란다"고 말했다.