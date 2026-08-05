“호텔 안 묵어도 포인트 2배”…하얏트, 아태 850개 다이닝 매장서 캠페인

하얏트 아시아태평양이 일상 속 다양한 식사 경험을 겨냥한 다이닝 캠페인을 선보인다.하얏트는 8월 1일부터 9월 30일까지 아시아태평양 지역 내 850여 개 레스토랑과 바에서 ‘하얏트 컴포테이블(Hyatt ComforTable: Come For The Food, Stay For The Comfort)’ 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.이번 캠페인은 외식이 특별한 날에만 즐기는 행사가 아니라 일상의 한 부분으로 자리 잡았다는 점에 주목해 마련됐다. 2025년 라쿠텐 인사이트 조사에 따르면 아시아태평양 지역 응답자의 54%는 일주일에 여러 차례 이상 외식한다고 답했다.캠페인 기간 ‘하얏트 월드’ 회원은 참여 레스토랑과 바에서 식음료를 이용할 때마다 포인트를 두 배로 적립할 수 있다. 캠페인은 지난 1일부터 시작됐으며, 회원 1인당 최대 3만 포인트까지 받을 수 있다.하얏트 월드는 참여 호텔을 카테고리 1~8로 구분하고, 매우 적음·적음·보통·보통 이상·많음 등 5단계에 따라 필요한 포인트를 다르게 책정한다. 캠페인을 통해 적립할 수 있는 최대 3만 포인트는 카테고리 1 호텔의 보통 등급을 기준으로 최대 5박까지 이용할 수 있는 규모다. 카테고리 1 호텔의 최저 등급 무료 숙박은 1박당 3000포인트부터 가능하다.호텔에 투숙하지 않더라도 적립한 포인트를 전 세계 참여 매장에서 사용할 수 있다. 최대 370달러 상당의 다이닝·스파 이용권으로 교환하는 것도 가능하다.하얏트는 혼자 즐기는 점심부터 업무 미팅, 가족과의 저녁 식사, 퇴근 후 술자리, 친구와의 갑작스러운 약속까지 일상에서 마주하는 다양한 순간을 이번 캠페인의 주요 장면으로 제시했다.태미 응 하얏트 아시아태평양 브랜드·마케팅 부사장은 “하얏트의 레스토랑과 바는 언제든 편안하게 찾을 수 있는 소셜 공간을 지향한다”며 “고객의 일정과 기분에 맞춘 다채로운 메뉴와 진심 어린 환대를 통해 모든 방문객이 좋은 음식과 함께 뜻깊은 시간을 보내기를 바란다”고 말했다. 캠페인과 관련한 다이닝 아이디어 및 소식은 소셜미디어에서 해시태그 ‘#HyattComforTable’을 검색하면 확인할 수 있다.