갤럭시아SM, 파라다이스시티 호텔에 ‘테크노짐 프리미엄 피트니스 체험존’ 오픈

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)은 인천 파라다이스시티 인천 호텔 GX룸에 이탈리아 명품 피트니스 기구 브랜드 ‘테크노짐 체험존’을 선보인다.이번 체험존에서는 공간 효율성과 디자인을 모두 갖춘 테크노짐 벤치와 홈트레이닝 필수 아이템 케이스키트, 액티브 시팅볼 등 프리미엄 홈 피트니스 기구 및 소도구를 직접 체험할 수 있다.테크노짐 케이스키트는 폼롤러, 루프 밴드, 파워 밴드, 트레이닝 매트 등이 포함된 올인원 패키지로, 휴대용 가방 내부에 부착된 QR코드를 스캔하면 테크노짐 앱과 연동되어 각 도구별 운동 방법과 트레이닝 영상을 확인할 수 있다.테크노짐 벤치는 덤벨 세트, 트레이닝 매트, 루프 밴드, 파워 밴드 등 다양한 소도구를 수납할 수 있는 모듈형 디자인으로, 동일하게 앱을 통해 활용법과 맞춤형 트레이닝 프로그램을 제공한다.투숙객들은 이러한 기구 사용은 물론, 시팅볼 등 체험존에 비치된 다양한 제품의 운동법도 테크노짐 앱 영상을 통해 확인하며 맞춤형 트레이닝을 받을 수 있다. 최근 MZ세대 사이에서 확산된 ‘오운완(오늘 운동 완료)’ 인증샷 문화에 맞춰, 현장에서는 투숙객이 체험존에서 운동을 마친 후 인증샷을 촬영해 SNS에 공유할 수 있는 이벤트도 진행된다.체험존 방문 혜택으로는 체험존 내 비치된 제품 특별 구매 혜택 제공, SNS 인증 이벤트: 테크노짐 공식 인스타그램 팔로우 및 인증샷 업로드 시 기프티콘 증정 등이 있다.테크노짐 관계자는 "여행 중에도 운동 루틴을 유지하고, SNS를 통해 인증 문화를 즐기는 MZ세대의 니즈에 맞춰 이번 체험존을 마련했다"며 "호텔 투숙객들이 실용성과 스타일을 모두 갖춘 홈 피트니스 솔루션을 직접 경험하며 웰니스 라이프스타일을 이어가길 바란다"고 전했다.한편, 공식 수입사 갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)을 통해 국내에 선보이고 있는 테크노짐은 최첨단 기술력과 세련된 디자인을 기반으로 글로벌 호텔 체인은 물론 국내 최고급 아파트 커뮤니티 센터에서 선호하는 명품 피트니스 기구 브랜드로 자리잡고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com