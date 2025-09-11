[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타 선정기업] AI 기반 위조품 분석 솔루션을 개발하는 기업 ‘퀘이자’

김명현 퀘이자 대표



정품 데이터 뿐만 아니라 정교한 가품 제품의 데이터를 확보

가품을 통해 가품을 찾아, 제품의 숨겨진 이야기까지 측정

퀘이자는 AI 기반 위조품 분석 솔루션을 개발하는 기업이다. 김명현 대표(41)가 2020년 6월에 설립했다.“패션 유통 기업에서 10여년간 이 시장을 경험하고, 명품 플랫폼 구축부터 실무를 진행하면서 위조품에 대한 리스크와 기회를 알게 되었습니다. 이를 기술로 해결하고자 인공지능부터 블록체인까지 해당 문제에 적합한 프로젝트를 경험한 인재들과 함께 이 시장에 뛰어들었습니다.”퀘이자가 구축한 독보적인 데이터는 향후 VLM 모델에 기반이 될 대량의 정형화된 데이터들이다. 정확한 제품을 탐지하는 객체 탐지 모델과 각각의 식별 포인트를 분석 추론하는 MOE 모델을 통해 기술을 구현하고 있다. 이런 기술성을 인정받아 국가혁신 기술개발 사업 동시 3개 선정되었으며 대형 유통채널부터 일반 소비자까지 확대하고 있다.“위조품은 먼 얘기가 아닙니다. 한국은 1인당 명품 소비가 세계 1위이고 최근 불황 기조로 인하여 가품이 너무나 많이 유입되고 있습니다. 시중에 판매되는 제품 10개 중 1~2개는 가품입니다. 특히 온라인 소비 비중이 확대되고 중고 제품, 리셀 트렌드로 인해 거의 모든 유통 단계에서 가품이 유입되고 있습니다.”AI기반 위조품 분석 솔루션은 단순히 위조품 여부를 가리는 것에서 끝나는 것이 아니라 제품의 숨겨진 이야기까지 찾아내어 가치를 측정한다. 단순히 가품 감정에서 끝나는 것이 아니라 이후 인증에도 독보적인 기술 체계를 구축하고 있다. 김 대표는 “명품을 넘어서서 정품 인증이 필요한 모든 산업군(미술품, IP 콘텐츠 굿즈 등)의 카테고리로 확장이 가능하다”며 “그 여정을 시작하고 있다”고 말했다.“가품을 가려낸다는 기술은 많지만 이게 왜 진품인가를 말하는 곳은 없습니다. 인공지능 시대에서 진짜와 유사하게 데이터들을 학습해 나가고 있지만 ‘사실’만을 학습하는 방식의 퀘이자는 지난 수년간 정품 데이터뿐만 아니라 정교한 가품 제품의 데이터를 확보하고 있습니다. 이는 AI의 고도화를 위한 중요한 학습자료로 활용됩니다. 가품 데이터를 분석하면서 그들만의 독특한 특징을 찾아내 CFI(Counterfeit Fingerprint Identification) 방식을 구축하게 되었습니다. 이는 가품을 통해 가품을 찾는 방식으로 좀 더 정교해지는 가품 시장에서 정확도를 높이고, 빠르게 가품을 분석하는 기법으로 활용되고 있습니다.”퀘이자는 자사만의 연구 방식인 가품에 특화된 데이터 온톨로지를 통해 A급 이상 가품에 대응하고 있다. 유명 백화점 및 대형 플랫폼에서 POC를 진행하면서 기술력도 인정받았다. 김 대표는 “오랜 유통 패션 경험을 토대로 각 사업군에 맞는 최적화된 AI 솔루션을 제공할 수 있도록 확장하고 있다”고 말했다.퀘이자는 상용화 버전 앱 출시를 목표로 막바지 개발 테스트에 집중하고 있다. 현재 오프라인 실물 제품을 대량 검증하는 B2B 중심의 사업과 온라인상에 개인 거래 방식에 맞춘 서비스를 제공하는 솔루션 형태로 마케팅을 해나갈 예정이다. 제한된 버전이지만 무료로 서비스를 진행해 볼 수 있는 초기 버전을 통해 사용자들에게 이게 얼마나 필요한 서비스인지 알리고 이를 통해 확장해 나갈 계획이다.퀘이자는 지난해 인천창조경제혁신센터와 뉴본벤처스로부터 시드 투자를 받았고, 시제품 앱 출시에 맞춰 1차 스케일업 목표 100억원 매출 확보를 위한 50억원 규모의 프리 A 라운드를 진행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “플랫폼을 안전하게 지켜 나갈 수 있는 인증 서비스 플랫폼으로 확장할 것”이라며 “2028년까지 매출 1,000억원을 달성하고 종합 감정 인증 플랫폼이 되는 것이 목표”라고 말했다.퀘이자는 아이템을 인정받아 인천테크노파크 인천 라이징스타에 선정됐다. 인천 라이징스타는 해외 진출 가능성을 보유한 유망 디지털 혁신기업을 발굴해 국내외 액셀러레이터(AC)와의 연계를 통한 맞춤형 지원을 제공하는 프로그램이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com