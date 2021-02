네이버·카카오 개발자 빅히트·쿠팡으로 이적

[한경=공태윤 기자]최근 1년간 네이버와 카카오 직원 중 최소 100명 이상이 빅히트엔터테인먼트로 이직했다고 합니다. 온라인 상거래업체 쿠팡으로 옮긴 경기도 판교지역 IT기업 개발자도 수백명에 달한 것으로 취재 결과 나타났습니다. 이들 기업들은 기존 직장보다 더 좋은 조건으로 인력을 빨아들이고 있습니다. 한경 2월23일자에서 다뤘습니다.코로나19로 언택트 거래가 활성화되면서 인터넷전문은행과 핀테크 기업들이 몸집을 키우고 있습니다. 2018년 180명이던 토스직원은 올해 말에는 1000명을 넘어설 전망입니다. 카카오뱅크도 올 상반기께 1000명시대를 예고하고 있습니다. 우수한 개발자를 모시기 위한 보상 조건도 파격적입니다.한국철도공사가 오는 3월2일부터 올해 상반기 신규채용에 나섭니다. 지난해 코레일의 일반사무직 경쟁률은 상반기 213대1, 하반기 206대1을 기록할 정도로 높았습니다. 선발인원이 적은데 지원자는 많았기 때문이죠. 이번에는 작년보다 줄어든 81명을 뽑습니다. 과연 몇명이 지원할지 초미의 관심사 입니다.국가정보원이 채용형 인턴을 뽑습니다. 모집은 과학기술, 어학 등 30개 분야입니다. 지원자격에 학력 제한은 없지만, 합격하려면 석박사 학위의 학력에 관련분야 업무 수행경험이 있어야 한다고 합니다. 국정원 강의 전문가이신 이완 아이진로 대표가 국정원 인턴십에 대한 팁을 보내 주셨습니다.성공한 스타트업 창업자와 투자자들은 어떻게 돈방석에 앉게 될까요? 월급이나 배당을 차곡차곡 저축하는 방법도 있겠지만, 지분을 팔아 '한방'에 현금화하는 경우가 대부분입니다. 이렇게 투자금을 회수하고 빠져나가는 것을 엑시트라 부릅니다. 성공적인 엑시트를 했던 스타트업을 소개합니다.삼성전자가 평택공장의 첨단 반도체 제조 라인 가동을 당초 계획보다 일찍 시작할 수 있다(may start the operation of its leading-edge chip fabrication line earlier than scheduled)는 전망이 나왔습니다. 이유를 자세히 살펴봤습니다. 한경의 영어 뉴스 사이트에서 영어원문을 확인해 보세요.현대엠엔소프트 | ~2월23일 [신입] SW개발,품질,기획/디자인,경영지원(경력2년이하)판토스 | ~3월8일 [채용형] 포워딩,W/D,정보보안(일반전형,어학우수자 전형)SK하이닉스 | ~3월1일 [신입] 설계,소자 등 12개 직무한국경제신문 | ~2월25일 [경력] 교육서비스 영업, 온라인 교육서비스 기획국가정보원 | ~3월 11일 과학기술,어학분야(채용형인턴 4주~10주)한국부동산원 | ~3월 3일 종합직 52명(2개월 실무수습후 70%이상 정규직 전환)코레일 | ~3월 5일 일반직 750명, 보훈장애인 120명 채용한국남동발전 | ~3월 8일 신입 118명, 보훈장애인 30명 채용서울대 이공계 온라인 채용박람회 | 3월3~5일2021 상반기 취업콘서트 | 2월24일 오후1시30분 유튜브 한국토익위원회