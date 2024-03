[수원대학교 2023년 예비창업패키지 선정기업] 천연색조 메이크업 브랜드 ‘인투니(INIINI)’를 운영하는 ‘티와이글로벌’

최환욱 티와이글로벌 대표



[한경잡앤조이=이진호 기자] 티와이글로벌은 천연색조 메이크업 브랜드 ‘인투니(INIINI)’를 운영하는 화장품 제조 스타트업이다. 최환욱 대표(39)가 2023년 6월에 설립했다.인투니의 대표제품은 에어타이트 마스카라 제품이다. 현재 ‘인투니 에어픽싱 마스카라’로 출시하여 판매 중이다.“제품은 사용법부터 기존 제품들과 확연히 다릅니다. 기존 마스카라 제품이 뚜껑에 팁이 달려있고 팁이 병 안의 내용물에 담긴 상태로 보관됩니다. 사용 시에 뚜껑을 열고 마스카라 팁에 과도하게 묻어 있는 내용물을 병 입구에 닦아낸 후 사용합니다. 인투니 제품은 팁이 용기 안에 내장되어 있고 뚜껑을 열면 마스카라가 균일하게 묻은 팁이 자동으로 스르륵 나와서 바로 사용할 수가 있습니다. 이러한 점 때문에 양 조절을 할 필요가 없고 항상 새 액과 같은 마스카라를 사용할 수가 있었기에 소비자들로부터 많은 호평을 받고 있습니다.”최 대표는 “기존 마스카라 제품의 용기 구조는 많은 문제점을 발생시키고 있다”며 “먼저 사용시에 용기가 개방돼 있을 수 밖에 없어서 공기가 용기 안으로 들어가게 되고 이는 고점도의 휘발성 물질인 마스카라가 말라버리게 돼 굳거나 뭉치게 만든다”고 말했다.“마스카라를 속눈썹에 바른 후에 팁을 다시 병 안의 내용물에 담가서 보관해야 해서 내용물이 변질하는 원인이 됩니다. 이러한 점 때문에 마스카라는 다 쓰지 못한 채로 버려지고 있고 색조 메이크업 제품 중 가장 짧은 사용기한을 가지고 있습니다. 인투니 제품은 이러한 문제를 해결하기 위한 아이템을 개발했습니다.”에어타이트 마스카라는 사용 시에도 용기 안쪽이 밀폐돼 있어서 내용물이 마르지 않는다. 또한 마스카라 팁이 내용물 바깥에 보관되어 내용물이 항상 새 액과 같이 보존된다. 항상 적정량의 마스카라가 묻어나와서 양 조절할 필요 없이 사용하기가 매우 편리한 것이 강점이다. 이러한 강점을 인정받아서 제품은 세계적인 미용 전시회인 Make up in New York 2023에서 패키징 부문 대상(Winner)을 받았다. 해외 바이어들로부터도 많은 관심을 받고 있어 2024년 상반기에 수출할 예정이다.“현재 제품을 알리기 위해 인스타그램, 블로그 등 바이럴 마케팅에 집중하고 있습니다. 바이럴 마케팅이 어느정도 끝나게 되면 제품의 강점을 어필하는 영상소재로 디지털광고를 시작할 예정입니다. 오프라인 판매루트를 개척하기 위해서 올리브영 입점을 계획하고 있습니다. 제품은 영상으로 보여줄 때 광고효과가 좋았던 경험을 기반으로 네이버 쇼핑 라이브, 홈쇼핑 등의 라이브 커머스를 적극적으로 활용할 예정입니다.수출을 위해서 2024년에도 Cosmoprof Las Vegas에 참가해 제품 홍보 및 신제품을 소개할 계획입니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전에는 한국 공인회계사로서 근무했습니다. 사업을 하던 부모님의 영향을 많이 받아서 언젠가는 내 사업을 하겠다는 마음이 있었습니다. 그러던 중 화장품 용기를 많이 개발하는 개발자와 팀을 이루게 됐고 기존 마스카라를 비롯해 많은 화장품 용기들에 구조적인 문제점들이 있는 것을 발견해 개발에 착수했습니다.”창업 후 최 대표는 “노력의 결실로 구매자들이 좋은 평을 계속 남겨 줄 때 보람을 느끼고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “시중의 일반적인 제품과는 차별화된 제품을 계속해서 개발 및 출시할 것”이라며 “Sustainable Beauty, Clean Beauty로 일컬어지는 글로벌 트렌드를 모든 사업 방향의 핵심으로 설정하고 제품 교체 주기 연장, 리필 가능 제품 개발을 개발해 환경보호에도 앞장서는 기업이 되고 싶다”고 말했다.티와이글로벌은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 최대 1억원(평균 4,700만원)의 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.jinho2323@hankyung.com