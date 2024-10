▲’레오제이 셀렉트스토어’에서 레오제이와 바닐라코가 네이버 쇼핑 라이브를 통해 진행하는 ‘Select LIVE by Leo J’(사진제공=레페리)

▲ ’레오제이 셀렉트스토어’에서 레오제이와 웨이크메이크가 네이버 쇼핑 라이브를 통해 진행하는 ‘Select LIVE by Leo J’(사진제공=레페리)

글로벌 뷰티 크리에이터 비즈니스 그룹 레페리가 오프라인 ‘레오제이 셀렉트스토어'에서 온라인 라이브 커머스를 이어간다고 밝혔다. 온⠂오프라인을 연계하는 옴니(OMNI) 채널화와 O2O(Online to Offline) 서비스를 실현해 ‘뷰티 리테일(Beauty+Retail)'을 구현한다는 설명이다.레페리는 뷰티 크리에이터 레오제이가 엄선한 뷰티 제품을 라이브 커머스인 네이버 쇼핑 라이브 ‘Select LIVE by Leo J’를 진행한다고 밝혔다.뷰티 크리에이터 레오제이가 진행하는 이번 라이브커머스는 오늘(18일)과 오는 25일 양일 간 저녁 7시부터 8시까지 60분 동안 각각 바닐라코, 웨이크메이크와 함께한다.오늘 진행되는 라이브커머스에서는 바닐라코의 에센스 스킨 핑크 쿠션 본품과 올데이 프렙 톤업 베이스, 프라임 프라이머 피니시 팩트 세트 등으로 구성된 ‘레오제이 PICK 3종 세트'를 무려 42% 할인율을 적용한 최대 할인가에 판매한다.오는 25일 진행되는 라이브커머스에서는 웨이크메이크의 ‘홀리데이 에디션’을 최초로 런칭한다는 점에서 기대를 모으고 있다.이 밖에도, ‘Select LIVE by Leo J’에서만 참여할 수 있는 라이브 구매 인증 이벤트와 구매왕 이벤트, 소통왕 이벤트, 리뷰 이벤트 등을 통해 다양한 혜택을 제공할 예정이다.한편, 레페리는 오는 27일까지 약 3주간 서울 성동구 성수동 연무장길 베이직스튜디오에서 뷰티 크리에이터를 중심으로 한 신개념 뷰티 리테일 실험으로서 ‘레오제이 셀렉트스토어' 운영을 이어간다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com