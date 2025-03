이누스, 이탈리아 ‘ I CROLLA(이 끄롤라) ’와 독점 공급 계약 체결

국내 욕실 전문 기업 ‘이누스(inus) 주식회사’는 이탈리아 프리미엄 수전 브랜드 ‘I CROLLA(이 끄롤라)’와 지난 3월 11일 독점 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.이누스는 학동역 전시장 리뉴얼 및 I CROLLA(이 끄롤라)와의 이번 독점 공급 계약 체결을 기점으로 도기(비데일체형 포함), 욕실 가전, 가구, 및 액세서리 등 해당 브랜드를 시장에 선보일 계획이다.I CROLLA(이 끄롤라)는 1964년 설립돼 61년의 역사를 가진 이탈리아의 수전 회사로, 이탈리아 특유의 전통적 장인 정신에 유니크한 디자인을 결합해 ‘Made in Italy’ 수전 분야에 집중해 온 프리미엄 브랜드다. I CROLLA(이 끄롤라) 수전 제품은 이탈리아 특유의 고급스러운 디자인과 우수한 품질을 자랑하며, 특히 고객 니즈를 반영한 제품 개발·마감·공급에 특화된 시장 경쟁력이 돋보인다.이누스㈜ 관계자는 “이누스 전시장에 전시한 I CROLLA(이 끄롤라) 제품을 통해 소비자가 직접 이탈리아의 전통과 혁신이 조화롭게 결합된 ‘Made in Italy’ 수전을 경험할 수 있는 기회를 제공할 것"이라며 "국내 소비자들의 품격 높은 눈높이에 맞는 맞춤 기능 반영 커스터마이징 제품도 I CROLLA(이 끄롤라)와 함께 제공할 계획”이라고 밝혔다.이어 “이번 계약 체결이 I CROLLA(이 끄롤라) 수전, 이누스 타일, 위생도기, 비데에 더해 이누스가 프리미엄 욕실 시장 내 선도 기업으로 도약하는 견인차 역할을 할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.한편 I CROLLA(이 끄롤라)의 프리미엄 ‘Made in Italy’ 수전은 강남구 학동역 소재 이누스 전시장에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com