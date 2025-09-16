너무 다른 Z세대 구성원, 어떻게 받아들여야 할까요?[김한솔의 경영전략]

"Z세대는 디지털이 일상이 되면서 수많은 디지털 미디어에 자연스럽게 노출된 세대다. 뉴스가 나오길 기다리는 게 아니라 다양한 채널에서 실시간으로 접한다"

◆Y세대와 Z세대는 다르다

◆Z세대는 ‘디지털 네이티브’

◆“다시 한번 이해를…”

“밀레니얼 세대가 등장했다”며 조직들이 한참 시끄러웠던 때가 있었다. ‘자기 중심적이다’, ‘승진에 별 관심이 없다’ 등 기존 구성원들과의 다른 점을 부각하며 “이들을 어떻게 관리해야 할까”를 고민했다. 조직에 ‘큰일’이 날 것 같았지만 어느덧 시간이 흘러 이젠 이들이 조직의 중간관리자 위치가 됐다. 기성세대 리더들이 관리를 잘한 덕분인지 혹은 이들이 조직에 잘 녹아든 덕인지 또는 조직이 유연하게 대응했기 때문인지 많은 기업들이 여전히 성과를 내며 잘 운영되고 있다.그런데 이제 또 다른 세대가 등장했다. 1990년대 중반 이후 태어나 점점 경제활동 주체로 우뚝 선 Z세대다. 혹자들은 통칭해 MZ세대라 부르기도 했지만 인구통계학적으로 ‘30년’의 차이가 나는 사람들을 한 세대로 묶는 건 무리다. 이 두 세대는 엄연히 다르다.점점 조직의 일원이 돼 가는 Z세대와 함께 일하려면 이들에 대한 ‘이해’가 우선이다. 세대를 이해하려면 그 사람이 살아온 사회적인 맥락과 배경을 살펴봐야 한다. 1990년대 중반에 태어나 2000년대에 유년기를 보내고 2010년대에 학창 시절을 거치며 정체성을 만들어 간 사람들이 Z세대다. 이들은 밀레니얼(Y세대)과는 어떤 다른 배경을 거쳤을까.Y세대는 1980년대에 태어나 나름 풍족한 유년 시절을 보냈다. 그런데 성장 과정에 IMF 사태를 맞고 세계 금융위기가 터지면서 점점 ‘힘든 시기’를 겪었다. 이로 인해 ‘평생 직장이 아닐 수 있구나’를 깨달았다. 이때 이들의 생각은 불안한 시대지만 ‘내가 열심히 하면 되지 않을까’라는 기대였다. ‘노력하면 나는 잘살 수 있을 거야’라는 의지도 있었다. 그래서일까, 안정적인 ‘공무원 시험 경쟁률’이 최고점을 찍는 시기였다.당시 이들의 키워드는 좀 슬프지만 ‘노오오력’이었다. ‘해도 안 되는구나’라는 좌절을 겪으면서 더 슬프게 ‘N포’라는 말도 생겼다. ‘불안’을 일시적이라 생각하고 극복하려 애썼지만 이겨내지 못한 세대가 Y세대다.그럼 Z세대는 어떨까. 이들은 ‘불안이 일상’인 세대다. 우리나라 뿐 아니라 전 세계적으로 경제 침체기에 들어선 걸 애초부터 받아들여야 했다. 국가 경제성장률이 2%가 채 안 되는 시대를 살고 있음을 진작부터 깨달은 셈이다. 그래서 내가 노력한다고 다시 성장세로 돌아설 거라는 기대 자체를 하지 않는다. 고용 형태에서 ‘비정규직’의 비중이 늘어나는 것도 그냥 ‘받아들인다’. 이게 Z세대가 바라본, 그리고 겪은 세상이다.그래서 이들의 선택은 ‘지금’이다. ‘지금 내가 행복하려면 뭘 해야 될까’가 관심사다. 오해하지 말자. 미래를 ‘포기’한 게 아니다. ‘현재’를 잘사기 위한 고민을 한다는 의미다. 불안한 상황은 계속 이어질 것이라 믿어 지금의 나를 위한 것에 집중하길 선택한 세대다.이 때문에 칼로리 ‘제로’가 당연한 게 됐다. 이왕 먹는 것 ‘지금의 나’에게 조금이라도 괜찮을 걸 주고 싶은 욕구가 표출된 셈이다. ‘보디 프로필’도 같은 맥락이다. 기성세대에게 운동은 ‘미래의 건강한 나를 위한 투자’였다면 이들의 운동은 ‘지금의 나를 간직하고 싶은 마음’이 표출된 행동이다. 갑자기 여기저기서 들리는 ‘저속노화’라는 말도 그 연장선이다. 지금의 나를 관리하고 싶은 마음이 투영된 시도다. 불안을 일상으로 받아들이기에 ‘이 와중에 내가 해야 할 것 찾기’에 최선을 다하는 게 Z세대다.이들을 이해하기 위한 또 다른 키워드는 ‘디지털’이다. 물론 Y세대도 디지털에 친숙하다. 하지만 좀 다르다. Y세대는 아날로그와 디지털을 ‘같이’ 경험한 세대다. ‘손편지’도 주고받았고 ‘삐삐’라는 무선호출기도 썼다. 그러다 인터넷이 일상이 되며 온라인 세상, 디지털이 시작됐다.Y세대에게 디지털은 ‘아날로그에서의 전환’이었다. 대표적인 플랫폼이 ‘싸이월드’다. 미니미, 미니룸을 꾸미는 건 ‘디지털 세상’에 사는 것. 그런데 여기서의 관계 맺음, 다시 말해 ‘일촌’은 오프라인 세상의 연장선이었다. 아날로그가 디지털로 확장된 셈이다. 디지털을 누리고 있지만 여전히 아날로그를 또 다른 중요한 삶의 축으로 가진 세대다. 그래서 우리는 Y세대를 디지털 ‘유목민’이라 부른다.그럼 Z세대는 어떨까. 한마디로 ‘디지털 네이티브’다. 디지털에서의 내가 ‘또 다른 나’의 모습인 셈이다. 오프라인에서의 내가 있는 것처럼 디지털에서의 내가 따로 있다. 필요에 따라 사회관계망서비스(SNS) 계정을 여러 개 만들고 특정 집단에 어울리는 프로필로 관계를 맺는다. 아날로그와 단절된, 또 다른 세상의 내가 있는 셈이다.디지털이 일상이 되면서 수많은 디지털 미디어에 자연스럽게 노출된 세대이기도 하다. 기존처럼 ‘매스미디어’라 불리는 TV의 영향력이 말도 안 되게 줄어들었다. 뉴스가 나오길 기다리는 게 아니라 다양한 채널에서 실시간으로 접한다. 내가 알고 싶고 보고 싶은 게 있으면 소위 ‘지상파’에서 만들어서 보여주길 기다리는 게 아니라 그런 콘텐츠를 찾아간다. 더 나아가 내가 콘텐츠를 ‘생산’하기도 한다. 디지털이 ‘학습’ 대상이 아닌 ‘나 그 자체’이기에 어렵지 않다. 쇼츠를 만들어 실시간으로 소통하며 즐기는 것도 이들의 문화다. 이게 디지털 시대를 살아가는 ‘네이티브’인 Z세대의 모습이다.디지털 세상에서 다양한 ‘내’가 있고 ‘많은 사람과 정보’를 접하면서 이들이 갖는 질문은 ‘여기서 난 어떤 걸 선택해야 할까’다. 셀 수 없을 만큼의 선택지가 주어진, 그래서 불확실성이 너무 큰 디지털 세상에서 나는 어떻게 살아야 할까를 고민하는 게 이들이다.불안이 일상인 디지털 세상을 살고 있는 Z세대의 중심엔 ‘나’가 있다. 불황 속에서 ‘난’ 무엇을 할 수 있을까를, 수많은 선택지 중에 ‘난’ 뭘 선택해야 할지를 고민한다. Z세대와 함께 일해야 하는 조직의 관리자들도 이걸 이해해야 한다.“요즘 직원들은 이렇다던데…”라는 말은 위험하다. 대신 “OOO님을 보니 이런 생각이 드는데…”라는 접근이 필요하다. “요즘 직원들이 이런 걸 원하니까”라는 말보다 “OOO님에겐 이게 필요하니까”라며 다가가야 한다. 집단이 아닌 개개인으로 바라봐야 한다는 의미다. 이 부분이 ‘나’를 중심에 두고 있는 Z세대를 조직에서 잘 이끌기 위해 필요한 핵심이다. 그래야 업무에서도 ‘지금의 나’를 찾고자 하는 Z세대의 욕구를 충족시킬 수 있어서다.너무 당연한 얘기지만 세대에 옳고 그름은 없다. 다른 시대를 거쳐 왔기에 다를 뿐이다. 다만 기성세대에게 요즘 세대를 이해해야 한다는 책임을 부여하는 이유는 있다. 앞으로의 세상은 이들이 만들어 갈 것이라서다. 그래서 또 한 번 리더들에게 청한다. Y세대와 함께 일하기 위해 애를 썼던 것처럼 Z세대도 다시 한번 이해해달라는 부탁이다.김한솔 HSG휴먼솔루션그룹 조직갈등연구소 소장