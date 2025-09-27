스테이블코인을 활용한 블록체인의 부상[비트코인 A to Z]

서클이 개발한 아크(Arc)

비트파이넥스가 투자한 플라즈마(Plasma)

비트파이넥스가 투자한 스테이블(Stable)

스트라이프 & 패러다임이 개발한 템포(Tempo)

구글이 개발한 GCUL

서클의 IPO, 미국의 지니어스법(GENIUS ACT)이 통과되면서 스테이블코인에 대한 관심이 뜨겁다.스테이블코인이 발행돼 유통되는 블록체인은 주로 이더리움, 트론, 솔라나 등으로 스마트 컨트랙트 플랫폼 블록체인이다. 문제는 이러한 블록체인이 고객신원확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 기능을 제공하지 않고 네트워크 병목현상이 생길 때 느려지고 비싸진다는 것이다.이러한 문제를 해결하기 위해 스테이블코인을 활용한 블록체인 메인넷이 부상하고 있다. 아래는 관련 있는 주요 블록체인들을 정리한 것이다. 소스는 공식 홈페이지 및 docs, 혹은 해당 프로젝트를 수행하는 담당자의 게시글을 참고했다.Arc는 스테이블코인 발행사 서클이 개발하는 결제 블록체인이다. 서클은 다년간 기업 및 스테이블코인 빌더들과 협력하며 트릴리언 달러 규모 결제를 처리한 경험이 있는 상장사이다. 서클은 최근 스테이블코인 금융 전용 블록체인 인프라의 필요성을 선언하고 새로운 레이어1 결제 블록체인 메인넷 Arc를 발표했다.Arc의 주요 특징은 다음과 같다.Arc는 단순히 USDC 블록체인이 아니라 모든 디지털 머니, 토큰화 자산을 위한 기반으로 설계됐다. 크로스보더 결제, 스테이블코인 FX 파생상품, 온체인 신용, 자본시장 결제, 자동화 결제/에이전틱 커머스 등 다양한 금융서비스가 구축될 수 있다.Arc는 오픈소스로 공개되며 개발자 친화적인 EVM 호환성도 제공한다. 프라이빗 테스트넷은 곧 시작되고 퍼블릭 테스트넷은 2025년 가을, 메인넷 베타는 2026년 출시 예정이다.Plasma는 전 세계 스테이블코인 결제를 위해 설계된 고성능 레이어1 블록체인으로 세계 최대 스테이블코인 발행사 테더의 관계사 비트파이넥스로부터 투자금을 유치했다. Plasma는 ‘인터넷 속도의 돈 이동, 제로 수수료, 완전한 투명성’을 목표로 새로운 글로벌 금융 인프라를 구축하고 있으며 궁극적으로 수조 달러 규모의 자산을 온체인으로 끌어들이려 한다.Plasma의 주요 특징은 다음과 같다.Plasma는 XPL이라는 자체 토큰이 존재하는 것이 특징인데 트랜잭션 수수료 및 검증자 보상에 사용된다. Plasma 팀은 초기 설계부터 XPL 토큰 배분·파트너십까지 ‘전통 금융기관과 기존 시스템까지 도달하는 확장성’을 목표로 네트워크 인센티브 구조를 갖췄다고 주장한다.Plasma 팀은 XPL 토큰 전체 발행량의 10%를 ICO 형태로 판매해 자금을 조달했다. 현재 XPL은 주요 거래소 프리마켓에서 거래되고 있는데 9월 15일 기준 시가총액 $6.6b에 거래되고 있다. $500m 밸류에 ICO에 참여한 사람들은 이미 12배 넘는 수익을 올리고 있는 셈이다.Stable은 USDT 전용으로 설계된 고성능 레이어1 블록체인으로 소매 사용자부터 대규모 금융기관까지 가스 없는 USDT 전송, 초저비용·초고속 결제, 기업 맞춤형 기능을 제공한다. Plasma와 마찬가지로 Stable 역시 테더의 관계사 비트파이넥스로부터 투자금을 유치했다. Stable은 기존 퍼블릭 블록체인의 한계(높고 불안정한 수수료, 느린 속도, 복잡한 UX, 규제 불확실성)를 극복하고 USDT를 본격적인 글로벌 지급수단으로 확장하는 것을 목표로 한다.Stable의 주요 특징은 다음과 같다.Tempo는 결제 핀테크 회사 스트라이프와 코인 VC 패러다임이 공동으로 인큐베이션한 결제 중심 블록체인이다.스테이블코인이 대중화되면서 실제 결제를 처리할 최적화된 인프라의 필요성이 커졌고 Tempo는 스트라이프의 글로벌 결제 경험과 패러다임의 코인 전문성을 결합해 만들어졌다. 초기 설계 파트너로는 앤스로픽, 쿠팡, 도이치뱅크, 도어대시, 누뱅크, 오픈AI, 레볼루트, 쇼피파이, 비자 등 글로벌 기업과 금융기관이 참여하고 있다는 것이 특징이다.Tempo의 주요 특징은 다음과 같다.Tempo는 탈중앙성과 중립성을 핵심 원칙으로 삼고 있으며 모든 스테이블코인에 대해 중립적인 결제 플랫폼을 지향한다. 가스 수수료를 포함한 모든 결제를 스테이블코인으로 처리할 수 있고 다양한 독립적 검증자 세트에 의해 보안이 유지되며 장기적으로는 완전한 무허가가 검증 구조로 발전할 계획이다.구글 역시 자체 레이어1 프로젝트인 ‘구글 클라우드 유니버설 레저(Google Cloud Universal Ledger·GCUL)’를 준비하고 있는 것으로 알려져 있다.GCUL은 구글의 오랜 연구개발 성과를 바탕으로 금융기관을 위해 설계된 고성능·중립적 인프라다. 파이선 기반 스마트컨트랙트를 지원한다. GCUL은 구글의 광범위한 배포 능력과 결합하여 특정 기업 생태계에 종속되지 않는 중립적 레이어로서 기능할 예정이다. 서클이 개발한 블록체인 Arc는 테더가 쓰지 않을 것이고 스트라이프의 블록체인 Tempo는 여타 핀테크 회사가 쓰지 않을 수 있지만 GCUL은 모든 금융기관이 자유롭게 구축할 수 있는 개방형 인프라를 목표로 한다. 세부 디테일은 추후 공개될 예정이다.위 언급된 블록체인은 모두 메인넷이 출시되지 않았다. 따라서 아직 프로젝트의 흥망성쇠를 논하기에는 시기상조다.분명한 것은 스테이블코인 다음 먹거리로 스테이블코인에 특화된 블록체인이 새롭게 뜨고 있다는 사실이다. 코인판을 오래 본 사람이라면 리브라라는 프로젝트를 기억할 것이다. 리브라는 메타가 개발하려고 했던 스테이블코인 관련 블록체인으로 쟁쟁한 기업들을 컨소시엄에 끌어들이며 큰 관심을 모았다. 하지만 규제 당국의 반대에 부딪히며 난항을 겪었고 훗날 디엠으로 이름을 바꾸며 이미지 변신을 시도했으나 결국 실패했다.과연 스테이블코인에 특화된 블록체인들이 리브라 2.0 이 되어 또 다른 실패의 선례로 남을지 아니면 스테이블코인의 뒤를 이어 새로운 혁신으로 자리매김할 수 있을지가 관건이다. 만약 신생 블록체인이 대중화에 성공한다면 현재 스테이블코인이 발행되어 유통되고 있는 전통 블록체인(이더리움, 트론, 솔라나 등)에는 어떤 영향을 미칠지 지켜보는 것도 흥미로운 관전포인트다.