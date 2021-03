한림대, 2020학년도 우수교원 포상

Best Teacher Award에 이은희 교수 등 6인 선정

대학 연구 진흥 위해 연구석좌교수·특훈교원 위촉

[한경잡앤조이=이진이 기자] 한림대는 11일 오전 10시 국제회의실에서 김중수 총장과 교무위원이 참석한 가운데 2020학년도 우수교원 포상을 진행했다.이번 행사는 △부문별 Best Teacher Award 선정 △특훈교원 및 연구석좌교수 임명 △총장 축사 △교수법 특강 순으로 진행됐다. 코로나19로 인해 당국의 방역수칙을 준수하며 총장, 교무위원만 참석한 채 진행됐고, 행사에 직접 참석하지 못한 학내 구성원들을 위해 한림대원격교육지원센터 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계했다.학생들의 강의 만족도와 교육 질적 향상을 위해 힘쓴 Best Teacher Award 강의평가우수교원 부문에는 이은희(간호학과, 성실수업상), 정연진(일송자유교양대학, 추천강의상), 김경희(미디어스쿨, 지식향상상) 교수 3인과 최다수강강의교원 부문에는 이기원(데이터과학융합스쿨, 수상강좌기여상), 홍일선(법학과, 누계학점기여상), 최훈(심리학과, 수강인원기여상) 교수 3인을 선정하여 상패와 상금을 수여했다.이번 Best Teacher Award는 강의평가 우수 교원 수상과 더불어 최다수강 강의 교원에 대한 부문을 확대 운영했다. 특히 새롭게 창안한 최다수강 강의 교원 부문은 강좌 수와 수강생 수를 마다하지 않고 수업에 대한 열정을 담아 학생들을 지도한 교원을 발굴해 업적을 기리고자 한 것에 큰 의의가 있다.탁월한 연구 성과를 거둔 교원들의 연구진흥 활동을 지원하는 연구석좌교수에는 김동준(의학과) 교수를, 특훈교원에는 김정원(환경생명공학과), 서상원(의학과), 노기영(미디어스쿨) 교수를 임명하고 위촉식을 가졌다. 한림대는 2016년부터 세계 수준의 연구성과를 내고 있는 교수들의 활발한 교육과 연구활동을 지원하기 위해 ‘연구석좌교수’와 ‘특훈교원’ 제도를 도입했다.한편, 이날 행사에서는 한림대에서 추구하는 학생 중심 교육으로써 우수한 수업사례를 공유하고자 신유경 글로벌융합대학 교수의 ‘코퍼스를 기반으로 하는 연구 연계 프로젝트 수업’에 대한 교수법 특강이 진행됐다.