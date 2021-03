삼성 공채 열렸다, 온라인 GSAT 어떻게 준비할까

[한경=공태윤 기자]삼성전자 등 삼성그룹의 5개 전자계열사가 15일 일제히 대졸 신입사원(3급) 공채를 시작했습니다. 주요기업들이 수시채용으로 돌아서면서 취업준비생들은 삼성 공채공고가 나기를 손꼽아 기다렸을 겁니다. 지원서는 21일까지 받습니다. 삼성은 서류전형에서 무엇을 보며, 온라인GSAT때 유의할 점은 무엇일지 정리했습니다.KDB산업은행이 금융공기업 가운데 올들어 가장 먼저 신입행원을 뽑습니다. 그런데, 이번 채용에선 기존의 경영,경제,법학 분야보다 이공계, 전산, 빅데이터 분야 채용을 더 많이 합니다. 전체 채용인원 57명 가운데 31명을 이공계 전공자로 뽑습니다. 산업은행 관계자는 "빠르게 변하는 신산업에 대응하기 위한 것"이라고 합니다.국가공무원 9급 공채 지원자가 20만명에 육박한 것으로 나타났습니다. 채용규모가 늘면서 평균 경쟁률은 35대1로 지난해보다 조금 낮아졌습니다. 인사혁신처는 내년부터 고교과목이 폐지되고 각 직렬별 필수 전문과목이 시행되면 합격이 더 어려워질 것이어서 지원자가 몰린 것으로 파악하고 있습니다.2021년 상반기 대졸 채용시즌이 막올랐습니다. 삼성에 이어 롯데, 현대중공업, KT, CJ 등도 15일부터 채용을 시작했습니다. 다만, 수시채용이어서 예년처럼 많은 기업들이 채용에 참여하지는 않습니다. 채용에 나선 기업들의 채용일정과 특징을 정리했습니다.지난달 26일 국회 본회의에선 '가덕도신공항 특별법'이 통과했다. 4월 부산시장 보궐선거를 앞둔 여야가 가덕도에 대형 국제공항을 세우는 법을 접근성,안전성,경제성도 떨어진다는 지적에도 불구하고 일사천리로 통과시킨 것이다. 이 법은 사업을 신속하게 추진하기 위해 예비타당성조사를 면제할 수 있도록 한 것이 핵심이다.쿠팡이 미국 증시에 성공적으로 상장하자 쿠팡의 라이벌인 '마켓컬리'도 연내 미국 상장을 검토하고 있습니다(considering a US listing within this year). 자세한 내용을 한경의 영어 뉴스 사이트에서 원문으로 확인해 보세요.