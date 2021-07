세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 Red Dot Design Award 에서 Best of the Best 선정 쾌거



자율주행세대 인공지능 기반 5G 무선통신 통합형 공기청정 콘솔 디자인 콘셉트

△부산디자인진흥원과 아이큐브가 공동 연구한 ‘5G 무선통신 통합형 공기청정 콘솔’.

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 부산디자인진흥원은 부산 디자인 전문기업 ‘아이큐브’와 공동 연구한 ‘5G 무선통신 통합형 공기청정 콘솔’ 디자인콘셉트가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 독일의 ‘2021 레드닷 디자인 어워드(Red Dot design award)’에서 최우수상(Best of the Best)을 수상했다.수상제품인 ‘5G 무선통신 통합형 공기청정 콘솔’ 디자인 콘셉트는 디자인혁신역량강화사업-미래선행디자인기술개발의 일환으로 개발됐다. ‘반려동물 패밀리 중심 다중센서 기반 인공지능 탑승자 인식 및 공기청정 콘솔 인테리어 디자인 개발’을 위해 신기인터모빌, 코드비전, 아이큐브, 부산디자인진흥원, 부산테크노파크가 컨소시엄을 구성, 제품화를 추진하고 있다.자율주행세대 도래에 따라 모빌리티는 단순히 이동수단이 아닌 회의 및 휴식의 공간으로 사용하게 될 변화에 맞춰 인테리어 요소를 반영했으며, 콘셉트는 수납·디스플레이, 공기청정기, 안전, 사용환경 등을 고려해 디자인 됐다. 수상한 제품은 올해 하반기 시제품 제작을 거쳐 사업화를 추진할 계획이다.한편, 이번 레드닷 어워드는 전 세계에서 4,110개의 콘셉트 출품작 중 8%인 320개 작품이 수상작으로 선정됐으며, 이 중 61개의 디자인 작품만 Best of the Best로 선정됐다.khm@hankyung.com