IT 기기, 구독 서비스로 빌려쓴다···고위드, ‘IT 구독 서비스’ 론칭

고위드 법인카드 회원 대상으로 고가의 IT 기기를 합리적인 비용에 구독 형태로 제공

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 핀테크 기업 고위드가 맥북, 그램 등 고가의 IT 기기 13종, 케어 서비스 4종을 구독 사용할 수 있는 스타트업 맞춤형 IT 구독 서비스를 론칭했다.이번 서비스는 스타트업의 다양한 어려움을 해결하기 위해 합리적인 비용에 고가의 IT기기를 구독 형태로 이용할 수 있다. 스타트업은 IT 기기 구매로 발생하는 자금 지출 유예를 통해 자금 유동성을 확보하고, 비용 절감 효과를 얻을 수 있다. 또한 구독 형태로 IT 기기를 이용함으로써 재무 관리, 기기 처분 등 복잡한 업무를 없애 업무 효율화까지 얻을 수 있다.고위드 IT 구독 서비스는 자체 신용평가시스템을 기반으로 제공되기 때문에 법인카드 회원에 한해 온라인으로 서비스 이용 약관 동의 절차만 거치면 별도 계약 없이 편리하게 이용이 가능하다. 현재 이용할 수 있는 모델은 최신 Apple 맥북, LG gram 등이며, 월 구독료는 3만 원대~11만 원대로 다양하다.김항기 고위드 대표는 “스타트업이 한정된 사업비를 효율적으로 운영하고, 회사의 성장을 위해 필요한 분야에 자금이 원활하게 활용될 수 있도록 스타트업 맞춤형 IT 구독 서비스를 제공하고자 한다”며 “이후 고객의 니즈를 반영하여 구독 대상 IT 기기의 제품 라인업을 확대하는 등 스타트업의 성장을 돕는 종합적인 서비스로 확대해갈 계획”이라고 말했다.khm@hankyung.com