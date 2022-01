[2022 중앙대 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 온라인 교육 플랫폼 ‘에듀플레이트’ 서비스하는 스타트업 ‘바로’

장은철 바로 대표

[한경잡앤조이=이진호 기자] 바로는 온라인 플랫폼 ‘에듀플레이트’를 서비스하는 스타트업이다. 장은철 대표(36)가 2020년 9월에 설립했다.장 대표는 “바로는 ‘Validate And Realize On’의 약자로, 한글로는 바로 당장(Just Now), 올바르게(Accurate)의 뜻을 담고 있다”며 “교육에서 평등하고 공평한 교육의 통로를 ‘바로’, ‘바르게’ 제공해 줄 기업”이라고 소개했다.“바로의 모토는 ‘기술은 한계를 극복하고 신념은 한계를 초월한다’입니다. 블록체인, 인공지능(AI) 기반 기술을 갖춘 기업 기관과 협업해 한계 영역에서 초월적이고 새로운 서비스를 제공하는 것이 목표입니다.”에듀플레이트는 단일 서비스로 실시간 교육, 콘텐츠 기반의 영상교육, 정기·수시 평가, LMS를 활용한 학생 관리가 가능하다. 비대면 교육이 시작된 이래로 아직도 많은 교사와 학생들이 하루에 많은 솔루션을 혼용해서 사용하고 있다. 교육용으로 줌(ZOOM) 등의 화상회의 솔루션을 사용한다. 하지만 이런 솔루션들은 출석, 평가, 교육, 커뮤니케이션 등 교육에 필요한 추가적인 기능은 제공하지 못한다. 에듀플레이트는 줌 뿐만 아니라 구글 클래스, e학습터 등의 기능을 융합했다. 학습관리시스템(LMS)을 통한 주기적 교육 관리도 가능하다. 단일 서비스로 편리하고 효율적인 비대면 교육이 가능한 것이 장점이다.“학교나 교육기관뿐만 아니라 사교육 기관, 일반 스터디 그룹에서도 규모의 크기에 상관없이 편리하게 활용할 수 있습니다. 에듀플레이트는 AI, 블록체인, 스트리밍, 가상현실(VR) 기술이 융합된 에듀테크 플랫폼입니다. 에듀플레이트는 AI를 통해 누적되는 데이터의 분석을 통해 개인화 서비스와 학생 및 기관에 맞춤형 서비스를 제공합니다. 블록체인 기반의 정보 관리로 온라인상에서 우려되는 교사와 학생의 개인 및 민감 정보를 위변조 없이 관리하고 있습니다. 자체 개발한 스트리밍 기술로 비대면 교육상황의 현실의 틈을 좁혔으며 VR 콘텐츠를 통한 역사 체험, 사회교육 병행 훈련 등의 교육이 가능해집니다.”현재 바로는 한국교육학술정보원(KERIS)을 주관기관으로 하는 비대면 스타트업 육성사업을 수행 중이다. 바로는 KERIS를 통해서 현장에 있는 교사와 학생들을 대상으로 사전 테스트 등을 진행했다. 테스트를 바탕으로 제품을 고도화할 계획이며, 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 해외 진출도 모색하고 있다.바로는 부엉이벤처스에서 2%의 보통주 지분투자와 재단법인 홍합밸리에서 3%의 보통주 지분투자를 받아 시드와 엔젤투자를 받았다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학 졸업 후 공공과 금융기관에서 IT 컨설팅 업무를 경험했습니다. 그 과정에서 아이디어를 떠올린 차별화된 서비스를 시장에서 검증받고자 창업에 도전하게 됐습니다. 2019년 중소벤처기업부 예비창업패키지에 선정되면서 본격적으로 창업을 할 수 있게 됐습니다.”창업 후 장 대표는 “함께 성장하는 직원들을 보며 보람을 느낀다”고 말했다. 장 대표는 2020년 동작구 우수 스타트업 청년창업지원센터 입지지원 사업 선정을 비롯해 숭실대학교 SSU AI 에듀테크 창업경진대회 창업지원단장상을 받았으며 기술보증기금 소셜벤처스퀘어 소셜벤처와 기술보증기금 1억원 기술 보증 및 벤처기업에 선정됐다.2021년에는 동작구 스타트업 펀딩사업과 기술보증기금 기보벤처캠프 8기에 선정됐으며 중앙대 캠퍼스타운 창업경진대회 대상, SD창업경진대회 숭실대 총장상을 받았다.장 대표는 학생과 교사에게 필요한 더 많은 기능과 솔루션을 쉽게 구성해 현장에 서비스할 계획이다. 바로는 에듀플레이트 외에도 청각장애인을 위한 인공와우, 보청기의 정상 작동 테스트를 위한 ‘힐링6’라는 앱을 출시했다. 학생들이 시험을 대비할 수 있는 스케쥴링 서비스도 출시할 예정이다.“기술 발전과 새로운 서비스로 교육 환경이 크게 변화하고 있지만 전통적인 교육, 즉 가르침과 보육 차원에서의 ‘기른다’라는 개념은 절대 흔들리지 않을 것입니다. 교육은 어떤 사회를 막론하고 ‘가장 빠르게 미래에 투자하는 방법’이라고 생각합니다. 기술적인 발전이 거듭될수록 소외되는 계층과 분야가 생기게 마련입니다. 바로는 이런 교육 환경에서 모두에게 평등하고 공평한 교육의 통로를 제공하는 데 앞장서고 싶습니다.”: 2020년 9월 1일: 에듀테크 서비스, 기존 서비스의 핵심기술 융합 연계 서비스, AI 사업: 2020년 벤처기업협회 2020년 예비창업패키지 특화 분야 선정 및 최우수 평가, 동작구 우수 스타트업 청년창업지원센터 입지지원 사업 선정, 숭실대학교 SSU AI 에듀테크 창업경진대회 창업지원단장상 수상, 기술보증기금 소셜벤처스퀘어 소셜벤처 선정, 기술보증기금 1억 기술 보증 및 벤처기업 선정, 2021년 동작구 스타트업 펀딩사업 선정, PSWC(Pre-startup WInning Camp) 상반기 21기 선정, 기술보증기금 기보벤처캠프 8기 선정, 세상에 임팩트를 더하자! UP! 4기 선정, 중앙대학교 캠퍼스타운 창업경진대회 대상 수상, 비대면 스타트업 육성사업 창업기업 선정 및 최우수 평가, NIPA 블록체인 기술검증(PoC) 지원사업 선정, 부엉이벤처스 보통주 지분투자, 임팩트업 4기 Demo Day 입상, SD창업경진대회 숭실대학교 총장상 수상, 재단법인 홍합밸리 보통주 지분투자jinho2323@hankyung.com