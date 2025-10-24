[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] AI·데이터로 나눔을 혁신하는 스타트업 ‘나눔비타민’

김하연 나눔비타민 대표



기부와 나눔을 위한 데이터 기반 자동화 시스템을 개발

데이터 기반으로 자동화해 기부자와 수혜자를 빠르고 정확하게 연결

김하연 대표가 설립한 ㈜나눔비타민은 아동급식복지의 디지털 전환을 선도하며, 지역 돌봄을 데이터 기반 플랫폼으로 통합하는 소셜벤처다.나눔비타민이 주목한 출발점은 명확하다. 아동급식카드 이용 아동의 41.7%가 편의점에서 끼니를 해결하고 있으며, 외식물가 상승으로 단가 부족은 더욱 심화되고 있다. 여기에 또래 앞에서 카드를 꺼낼 때 드러나는 낙인감과, 저소득층에서 더욱 심각하게 나타나는 아동 비만율 증가는 복지 제도의 구조적 한계를 보여준다.이를 해결하기 위해 나눔비타민은 플랫폼 ‘나비얌’을 개발했다. 이 플랫폼은 지자체 예산·기업 CSR·개인 기부를 모바일 식권으로 전환해 아동에게 지급한다. 아이들은 지역 착한가게 네트워크(전국 6만여 곳)에서 원하는 음식을 선택할 수 있고, 기업과 지자체는 예산 집행부터 정산·보고까지 과정을 데이터 기반 자동화 시스템으로 관리한다. 실제로 원주시와 인천시에서는 아동급식카드를 모바일 결제로 전환해 행정 효율성과 투명성을 입증했다.성과도 수치로 증명됐다. 설립 2년 만에 △3만 명 이상의 아동에게 △20만 건 이상의 모바일 식권을 발행했고, △누적 유통액 10억 원을 달성했다. 전국 6만여 착한가게와 협력하며, B2B 계약의 95% 재계약률을 유지하고 있다.후원자와 기업의 반응도 긍정적이다. 김 대표는 “한 개인 후원자는 내 후원이 아이들과 1:1 매칭돼 바로 전달되는 게 보이니 뿌듯하다고 말했다”며 “한 CSR 담당자는 우리 예산이 누구에게 어떻게 전달되는지 투명하게 알 수 있어 제대로 된 사회공헌을 한 느낌이라고 평가했다”고 말했다.“나눔비타민은 급식복지의 AI&DX 파트너로서, 사회복지 도메인에도 AX(접근성 전환)을 더해 더 많은 사람들에게 더 큰 복지 체감도를 전달하는 것이 목표입니다. 복지 비용을 절감하면서도 지원의 효과성을 극대화(Amplifier)할 수 있는 구조를 만들어 가고 있습니다.”나눔비타민의 차별성은 명확하다. 단순히 복지 사각지대를 해소하는 것에 그치지 않고, 디지털 전환을 통해 낙인감을 없애고 선택권을 보장한다. 또한, AI 영양 관리와 모니터링 시스템으로 아동들의 건강을 선제적으로 관리할 수 있으며, 복지기관 담당자들의 서류 부담을 획기적으로 완화한다는 점에서 기존 제도와 차별화된다.이제 나눔비타민의 시선은 더 넓다. 아동의 식사부터 청소년, 어르신의 밥상까지 전 세대를 아우르는 맞춤형 돌봄으로 확장하고 있다. 복지관, 경로당, 각종 기관센터에서 운영해온 종이식권·쿠폰사업, 착한가게 연계, 도시락 배달사업 등에 나눔비타민의 디지털 전환 기술을 접목해, 복지 전달 방식을 혁신하는 중이다.시장성도 크다. 한국의 사회복지 예산은 연간 수십조 원 규모에 달하며, 그중 상당 부분이 급식·쿠폰·도시락 사업 등 오프라인 위주의 전달 구조에 묶여 있다. 나눔비타민은 이 과정을 디지털로 전환함으로써 행정 비용을 절감하고, 지원 효과성을 2배 이상 증폭시킬 수 있는 잠재력을 입증하고 있다.나눔비타민은 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.서울대 캠퍼스타운의 지원을 기반으로 빠르게 성장한 나눔비타민은 이제, 지역에서 출발한 돌봄 혁신을 전국으로, 더 나아가 글로벌 시장으로 확산할 준비를 마쳤다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com