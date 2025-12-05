시원스쿨, 산리오캐릭터즈와 공식 콜라보... '포차코·폼폼푸린' 에디션 출시

외국어 교육 전문기업 시원스쿨이 글로벌 인기 캐릭터 산리오캐릭터즈와 공식 콜라보레이션을 진행하고, 학습 콘텐츠에 캐릭터 IP를 결합한 신규 '감성형 학습 프로젝트'를 론칭했다고 밝혔다.이번 프로젝트는 외국어 학습을 시작할 때 학습자가 느끼는 심리적 장벽을 낮추고, 공부를 '해야 할 부담'이 아닌 '즐거운 경험'으로 전환하기 위해 기획됐다. 콜라보레이션 주인공은 산리오의 인기 캐릭터 '포차코'와 '폼폼푸린'으로, 시원스쿨은 친숙하고 사랑스러운 캐릭터를 학습 과정 곳곳에 배치함으로써 학습 동기를 강화하고 몰입도를 높인다는 전략이다.발랄하고 활기찬 에너지로 MZ 세대에게 높은 지지를 받고 있는 포차코는 일본어 학습 라인업에 적용됐다. 포차코의 친근한 이미지를 통해 학습 시작의 부담을 줄였으며, ▲일본어 진짜학습지 ▲일본어 한권한달 완성 Lv.1~3 에디션으로 만나볼 수 있다.따뜻하고 포근한 분위기로 전 세계적인 팬덤을 보유한 폼폼푸린은 영어와 프랑스어 라인업에 적용됐다. 이에 ▲영어 진짜학습지 ▲프랑스어 한권한달 완성 Lv.1~2 에디션을 만나볼 수 있으다.특히 이번 포차코 에디션으로 출간된 '일본어 한권한달 완성' 시리즈는 시원스쿨 일본어의 대표 강좌인 ‘왕초보탈출’ 강의의 2026년형 전면 리뉴얼 버전과 함께 학습할 수 있어 학습 효과를 극대화했다. 새로워진 ‘정하민 NEW 왕초보탈출 시리즈’는 강의 시간을 하루 25분 내외로 압축하고 2026년 최신 트렌드를 반영한 예문과 실용 어휘를 대거 수록해 단순 암기가 아닌 '말문이 트이는 실전형 수업'을 구현했다.프랑스어 역시 '한권한달 시리즈'가 프랑스어 왕초보탈출 강의와 연동돼 초급 학습자도 캐릭터와 함께 쉽고 재미있게 프랑스어 입문 학습에 진입할 수 있도록 했다.시원스쿨 관계자는 "어렵게만 느껴지는 외국어 공부에 산리오캐릭터즈의 귀여움과 친근함을 더해, 책을 펼치는 순간이 즐거워지도록 만들었다"며 "앞으로도 학습자들이 꾸준히 공부할 수 있는 동력을 제공하기 위해 다양한 시도를 이어갈 것"이라고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com