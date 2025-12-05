예술인 권리보호 교육> 연도별 참여 인원 그래프

문화체육관광부(장관 최휘영) 산하 한국예술인복지재단(대표 정용욱, 이하 재단)은 '예술인 권리보호 교육' 누적 수료 인원이 25만 명(2015년~2025년)을 돌파했다고 밝혔다.예술인이 스스로의 법적 권리를 알고 피해를 예방하는 것을 목표로 하는 '예술인 권리보호 교육'은 예술 분야별 계약 교육과 성희롱·성폭력 예방, 예술인 권리보장법 전반에 대한 이해 등 다양한 교육을 제공하고 있다. 2015년 교육이 시작된 이후 참여가 꾸준히 늘어난 이번 성과는 예술계 전반에서 권리보호에 대한 인식이 커지고, 교육의 효과성이 현장에 안착했음을 보여주는 중요한 지표다.2015년부터 10년간 총 251,088명의 예술인이 권리보호 교육을 수료했으며, 특히 2025년 한 해에만 72,793명(11월 3주 기준)이 참여해 역대 가장 많은 인원이 교육을 받았다. 누적 기준으로 ▲온라인 동영상 교육 182,221명 ▲찾아가는 교육 및 주제특화 교육은 68,867명(1,162회 개최)이 수료해, 예술계 전반에서 권리보호 교육이 확산되고 있음을 확인할 수 있다.재단은 2025년 예술인 권리보호 교육의 접근성과 포용성을 높이기 위해 여러 개선을 추진했다. 자체 온라인 교육 플랫폼을 구축하여 예술인이 시간과 장소에 제한 없이 편리하게 교육을 받을 수 있게 하고, 수어 통역과 문자 통역을 제공하여 장애예술인의 교육 접근권을 보장함으로써 보다 포용적인 교육 환경을 조성했다.아울러, 예술 현장의 실제 어려움을 반영한 주제별 교육(특강)도 확대했다. 계약 분쟁이나 성희롱·성폭력과 같이 예술인이 직접 마주하는 문제에 대처할 수 있도록 실무 중심의 교육을 강화했다. 올해 처음 '수익 미분배 예방 특강'을 개설해 예술인들이 현장에서 가장 빈번하게 겪는 수익 미분배 문제에 대한 예방 및 대응방안에 대한 교육을 진행하고, 예술계의 위계적 구조와 특수성을 반영하여 실제 사례 중심으로 진행한 ‘성희롱·성폭력 예방 특강'을 통해 예술인들이 안전한 환경에서 창작활동을 이어갈 수 있는 기반을 마련하기 위해 노력했다.재단은 2026년에도 예술인 권리보호 교육의 실효성을 높이기 위해 실무 중심의 예술 계약 강좌를 추가 개발 중이다. 실제 상담 사례를 바탕으로 계약 체결 혹은 분쟁 발생 시 대응방법을 자세히 안내해, 예술인이 실제 계약 과정에서 바로 활용할 수 있도록 구성할 예정이다.재단의 정용욱 대표는 "예술인 권리보호 교육 수료자가 25만 명을 넘어선 것은 예술계의 권리보호 의식이 크게 향상되고 있음을 보여주는 중요한 성과"라며, "앞으로도 예술인이 안전하고 공정한 환경에서 예술활동을 이어갈 수 있도록 필요한 교육을 지속적으로 개발하고, 현장의 목소리를 반영하여 실질적인 권리보호 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com