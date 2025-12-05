유망 스타트업 10개사 성장전략 공개… ‘KB유니콘클럽 5기 성과공유회’ 성료

재단법인 경기창조경제혁신센터(이하 ‘경기혁신센터’)는 4일 KB국민은행 신관에서 ‘KB유니콘클럽 5기 성과공유회’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.‘KB유니콘클럽’은 경기혁신센터와 KB국민은행이 공동으로 추진하는 스타트업 성장 지원 프로그램으로, 2021년 출범 이후 국내 스타트업 생태계 활성화와 신생기업의 동반 성장을 목표로 운영돼 왔다.올해로 5년 차를 맞은 KB유니콘클럽은 지금까지 총 56개 유망 스타트업을 발굴·지원했으며, 투자·액셀러레이팅·글로벌 진출·오픈이노베이션 등 전 과정에 걸친 성장 지원 체계를 갖춰 신산업 분야 기업들의 스케일업을 돕고 있다.이번 ‘KB유니콘클럽 성과공유회’는 이러한 프로그램의 연간 추진성과를 공유하고, 참여기업 간 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련된 행사다. 행사에는 KB국민은행 ESG상생본부 김경남 상무 등 주요 관계자가 참석해 참여기업의 성장을 격려했다.또한 비디씨액셀러레이터, 뮤렉스파트너스, 블루포인트파트너스, 인텔렉추얼디스커버리 등에서 참여한 VC·AC 심사역들이 참여기업의 발표를 듣고 성장 전략에 대한 전문 자문을 제공했다.성과공유회에서는 먼저 KB유니콘클럽 5기의 연간 주요 추진성과가 소개됐으며, 이어 참여기업 10개사가 올해의 주요 성과와 향후 성장 계획을 발표했다. 기업별 발표에 이어 분야별 전문가 자문 세션을 통해 기업별 성장 전략의 완성도를 높였다.경기혁신센터 관계자는 “이번 성과공유회는 참여기업의 1년간 성장을 공유하고 미래 도약을 준비하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 KB국민은행과의 협력을 통해 스타트업의 실질적 성장과 생태계 활성화를 지원하겠다”라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com