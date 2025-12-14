[인천대학교 스타트업 CEO] 로봇, AI, 플랫폼 기술을 융합하여 무인 스포츠 인프라를 구축하는 ‘큐링이노스’

권예찬 큐링이노스 대표(2025년 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업)



-국내 1위 테니스 토탈 플랫폼의 영향력과 사용자 MAU를 기반으로 실내 테니스장과 풀코트 테니스장 간의 연결점을 확보

-테니스를 넘어 피클볼, 그리고 동일한 소득과 연령층이 존재하는 골프 인프라까지의 확대되고 있어

“로봇, IoT, 플랫폼 시스템을 통한 무인 테니스장에 집중하면서 다양한 사용자 콘텐츠와 종목의 확장을 통해 시장 점유율을 향상해 가고 있습니다. 볼머신 시스템 기반의 무인 매장과 더불어, 사용자 간의 대전이 이뤄지는 풀코트 테니스장에서의 예약과 결제, 사용자 운동 데이터 제공 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.”큐링이노스는 무인 스포츠 인프라를 구축할 수 있는 통합 솔루션을 제공하는 기업이다. 권예찬 대표(29)가 2021년 4월에 설립했다.큐링이노스는 로봇, AI, 플랫폼 기술을 융합하여 무인 스포츠 인프라를 구축할 수 있는 통합 솔루션을 제공하고 있다. 기존 인력으로 운영되던 스포츠 시설을 완전히 무인화할 수 있는 큐링이노스의 iVOLVE 솔루션을 시장에 공급한다.큐링이노스의 ‘iVOLVE Manager’는 IoT, AI, 로봇, 플랫폼이 통합된 세계 유일의 스포츠 인프라 통합 무인 솔루션입니다. iVOLE Manager는 매장 내 직원이 없더라도 예약·결제, 시설 관제 등 효율적으로 운영할 수 있는 통합 시설 운영 솔루션을 제공하고 있습니다.현재 국내 테니스 인프라에 솔루션이 공급되어 다수의 매장에서 안정적으로 운영되고 있으며, 프리미엄 골프 프랜차이즈인 TPZ Studio 소속 스크린 골프 매장의 무인화에도 성공하여 빠르게 공급되고 있습니다.권 대표는 “나날이 높아지는 인건비로 인해 많은 사업 운영자의 고민이 커지고 있다”며 “넘쳐나는 공실로 인해 건물주도 피해가 큰 상황”이라고 말했다. 덧붙여 “큐링이노스는 저비용 고효율의 실내외 무인 스포츠 시설 창업을 키워드로 시장에 솔루션을 공급하고 있다”고 말했다.“국내 1위 테니스 토탈 플랫폼의 영향력과 사용자 MAU를 기반으로 실내 테니스장과 풀코트 테니스장 간의 연결점을 확보하고 있습니다. 이를 통해 풀코트 테니스장 운영자들의 운영 효율과 매출이 증대될 수 있는 IoT 및 마케팅 등 다양한 서비스를 제공하며 시장 내 독보적인 기업으로 성장하고 있습니다. 국가대표 및 유명 테니스 관계자들과의 긴밀한 협업을 통해 제품과 서비스의 우수성을 대내외적으로 홍보하고 있습니다.”큐링이노스는 IPS 벤처스와 충북 창조경제혁신센터에서 SEED 투자를 유치했으며, 2021년 테니스 분야 최초로 TIPS R&D에 선정됐다. 2025년 3분기에 Pre-A 투자 유치도 완료했다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어릴 적 테니스를 배웠던 경험을 기반으로 대학교 테니스동아리 부장과 육군 테니스 전문병으로 활동할 기회가 있었습니다. 이를 통해 인력 집약적인 스포츠 산업의 문제점을 보게 되었고, 본질적으로 해당 문제를 해결하고자 창업하게 되었습니다.”창업 후 권 대표는 “제품을 통해 무인 사업을 하며 만족하는 사람들의 소식을 들을 때 큰 보람을 느낀다”고 말했다.큐링이노스는 권 대표를 포함해 S·W, H·W, 경영지원 총 10명으로 구성되어 있다. 앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “국내 1위 스포츠 인프라·플랫폼 업체가 되는 것이 목표”라며 “테니스를 넘어 피클볼, 그리고 동일한 소득과 연령층이 존재하는 골프 인프라까지의 확대를 도모하고 있다”고 말했다.큐링이노스는 인천대학교가 운영하는 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업에선정됐다. ‘인천시 스포츠산업 창업지원실’은 인천광역시가 공공체육시설(인천아시아드주경기장)을 활용해 스포츠산업 창업 기업들에 창업 활동공간을 무상으로 제공되는 공간이다. 인천시 스포츠산업창업지원실 운영사업은 창업기업의 성장과 판로 개척을 위한 맞춤 사업화 지원 프로그램까지 지원해 인천시의 청년 일자리 창출 및 경제 활성도 도모하고 있다. 공공체육시설 유휴 공간에 스포츠산업 창업기업 입주를 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 나선 건 전국 지자체 중 인천이 최초다. 창업지원실 입주기업에는 사업화 및 멘토링, 기술혁신 지원 등 성장단계별 맞춤 프로그램을 지원한다.“인천대학교 창업지원단의 도움을 통해 이번 Pre-A 투자 유치를 성공적으로 마무리하였으며, 인프라 확보 및 자금 유치에 있어서 가장 큰 도움을 주고 있는 기관입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com