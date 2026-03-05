[부천산업진흥원 창업도약패키지 선정기업] 글로벌 팬덤 플랫폼 운영하는 K-POP 엔터테인먼트 기업 ‘모드하우스’

정병기 모드하우스 대표(2025년 창업도약패키지 선정기업)



모드하우스는 tripleS, ARTMS, idntt가 소속되어 있는 K-POP 엔터테인먼트 기업이자 Cosmo라는 애플리케이션을 통해 새로운 비즈니스 모델을 만들고 있는 플랫폼 기업이다. 정병기 대표가 2021년 12월에 설립했다.“포토카드라는 형태는 K-POP 뿐만 아닌 포켓몬카드 혹은 MLB카드 형태로 그동안 존재해 왔습니다. 이 포토카드를 피지컬과 디지털 형태로 결합한 최초의 모델이 모드하우스가 만든 Objekt 입니다. 이를 통해 모드하우스의 아티스트들은 기존 방식의 CD나 앨범 외에도 안정적이고도 개인적인 수익 모델을 갖추고 있습니다. 그동안의 엔터테인먼트가 성공 혹은 실패라는 두가지의 선택지를 두고 비즈니스 모델을 운영해왔다면 모드하우스는 Objekt를 통해 실패하지 않는 비즈니스 모델을 만들었습니다.”모드하우스의 경쟁력은 실물형 포토카드라는 장점을 버리지 않고 디지털화 했다는 점이다. 디지털이 단순한 Web 2.0 방식으로 설계된 것이 아니고 Web 3.0 기술로 설계되어 모든 유저들의 지갑 내 디지털 자산이 투명하게 운용되고 있다는 점이다. 하지만 그 모든 UI와 접근 방법들이 테크 위주가 아니라 K-POP 팬들이 쉽게 접근할 수 있게 완성했다. 일례로 유저들의 지갑이 만들어지는 과정도 COSMO 앱 안에서 쉽게 이뤄진다.모드하우스는 별도의 앱 마케팅을 하기보다는 회사의 아티스트 IP를 알리고 인게이지먼트를 높이는 데 노력하고 있다. 다른 앱이나 제품과는 달리 모드하우스는 아티스트 자체가 스타이자 팬을 몰고 다니기 때문에 아티스트의 인지도를 높이고 사랑받으면 자연스럽게 사용자들이 앱으로 랜딩하고 소비하게 되는 방식이기 때문이다.모드하우스는 2025년에 IMM인베스트먼트, LB인베스트먼트, 인터베스트, 스마일게이트 인베스트먼트 등이 참여한 시리즈B를 성공적으로 마무리했다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기업 설립은 해시드 김서준 대표를 만나 아이디어를 나누면서 시작됐습니다. 시드라운드에서 네이버 D2SF와 CJ 인베스트먼트가 참여하면서 이뤄졌습니다.”창업 후 정 대표는 “전통적 방식의 엔터테인먼트 회사 구조의 관행을 파괴하고 혁신을 스스로 할 수 있다는 점에서 보람을 느낀다”며 “비즈니스 모델의 구조라든지, 아티스트 정산이라든지 오래된 기준점에 맞춰 사고하는 것이 아니라 질문하고 혁신을 하며 우리만의 새로운 길을 개척해 내고 있다는 것이 뿌듯한 점”이라고 말했다.모드하우스는 현재 엔터테인먼트 콘텐츠와 매니지먼트를 운영하기 위한 구성원들 외에도 마케터 및 앱을 개발하고 운영하는 구성원들이 130명 정도 일하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “평범하거나 비슷한 형태의 엔터테인먼트 회사가 아닌 모드하우스만의 엣지가 있는 회사를 만들고 싶다”며 “사람들에게 광범위하게 알려진 엔터테인먼트 회사가 아니더라도 팬덤에게 더 과몰입하고, 더 집착하고, 더 다르다는 것을 보여주는 오타쿠 회사를 만들고 싶다”고 말했다.모드하우스는 부천산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 선정됐다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com