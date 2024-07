서초여성일자리(주), ‘HAPPY SALON DAY’ 공간 이벤트 실시

양재천길 상권육성기구 서초여성일자리㈜가 ‘HAPPY SALON DAY’ 공간 이벤트를 로컬문화복합공간 살롱 in 양재천에서 8월 9일까지 실시한다고 11일 밝혔다.본 이벤트는 양재천길 상권의 변화를 알리고 상권과 연계한 콘텐츠를 체험하고 공유하며 양재천 상권의 브랜드 키워드인 ‘살롱 문화’를 전파하기 위해 기획됐다.원데이 클래스, 문화살롱(라이브 공연), 상권 쿠폰 배부 등 상권 내 살롱 문화 전파를 위해 활용되었던 로컬문화복합공간이 ‘HAPPY SALON DAY’라는 콘셉트로 새 단장했다.‘HAPPY SALON DAY’ 공간 연출은 생일, 졸업 등 특정 기념일을 축하하는 MZ 세대의 새로운 문화인 ‘생일 카페’에서 착안한 것이다. 자신이 좋아하는 특정 대상 또는 기념일을 위해 한 공간에 모여 콘텐츠를 공유하는 행위에 ‘살롱’ 문화가 담겨 있다고 판단해 차용했다.생일카페 콘셉트로 마련된 이번 로컬문화복합공간(살롱 in 양재천)은 크게 네 가지 섹션으로 구성돼 있다. ▲상권 내 상점 및 상점 배경의 방문자 사진으로 양재천길 상권을 소개하는 상권 지도 만들기 ▲양재천길 상권 정서에 어울리는 플레이리스트를 작성하고 들을 수 있는 살롱 in 양재천 플레이리스트 및 청음존 ▲누구나 무료로 촬영할 수 있는 살롱 한 컷 포토부스 ▲신규 상점 소개 및 스탬프 투어 부스 등이 마련되어 있다.신규 상점 5곳에 방문할 경우 스탬프를 찍을 수 있는 ‘해피살롱데이 축하 스탬프 투어’는 현재 가장 인기 있는 이벤트 존이다.‘해피살롱데이 축하 스탬프 투어’ 참가자들은 HAPPY SALON DAY 굿즈 및 양재천길 상권사랑 쿠폰과 함께 각 상점에서 준비한 아메리카노 1잔 무료 교환권, 갤러리 관람권, 스튜디오 촬영권 등의 선물을 랜덤으로 제공받을 수 있다.이재은 서초여성일자리주식회사 대표는 “양재천길 상권은 3년 차에 접어들었는데 본 사업을 통해 매력 있는 상점과 이곳을 찾는 사람들의 이야기를 통해 양재천길만의 살롱 문화를 확산해 나가는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com