사진=멋쟁이사자처럼

IT 교육 기업 멋쟁이사자처럼(이하 ‘멋사’)이 온라인 코딩 학습을 도와주는 AI 학습 멘토인 ‘LION’과 나만의 학습 노트를 기록할 수 있는 AI 노트 솔루션을 출시했다고 밝혔다.AI 학습 멘토 ‘LION’은 AI 챗봇으로서 멋사 IT 교육을 수강하는 학생들이 작성한 코드에 대한 리뷰와 개선점을 제안하고 코딩 관련 질문에 실시간으로 답변해 주는 등 개인 맞춤형 코딩 학습이 가능해 교육 성과를 높일 수 있다는 점이 큰 특징이다.AI 노트는 온라인 강의를 들으며 사용할 수 있는 AI 기반의 스마트 노트이며 강사의 말을 실시간으로 자동 필기 및 요약을 해주며 웹에서 곧바로 코드를 작성하여 실행할 수 있는 코드 IDE 기능이 탑재된 것이 특징이다.권오철 멋쟁이사자처럼 기술총괄(CTO)은 “멋쟁이사자처럼은 앞으로 개인의 성향과 학습 패턴에 맞춘 초개인화된 IT 교육을 제공하기 위해 생성형 AI를 적극적으로 활용해나갈 것”이라고 전했다.이번 멋쟁이사자처럼의 AI 솔루션 도입을 지원한 박정현 비브리지 대표(CEO)는 “교육 콘텐츠 기업을 위한 맞춤형 생성형AI 솔루션, '비브리지AI'를 통해 멋쟁이사자처럼의 AI 서비스를 지원할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 비브리지는 멋쟁이사자처럼과 함께 더 나은 개발자 교육을 위한 IT 학습 플랫폼을 개발하는데 힘쓰겠다”라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com