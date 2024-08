비트박서, 프로듀서 히스(Hiss) / 사진제공: 에일뮤직

음악 R&D 컴퍼니 에일뮤직(AEYL Music)은 자사 소속 아티스트 히스(Hiss)가 한국인 최초로 이미지라인(Image-Line)사의 파워유저로 등록되었다고 밝혔다.이미지라인은 세계적으로 사랑받는 프로듀싱 소프트웨어 'FL스튜디오(FL Studio)'의 개발사다. 이미지라인은 히스의 파워유저 선정에 따라 자사의 소프트웨어 제공 및 아티스트 프로모션 활동을 지원하게 된다.히스는 비트박서이자 유튜브 구독자 500만의 비트박스 크루 비트펠라하우스(BEATPELLA HOUSE)의 멤버로, 일렉트로니카 듀오 하이퍼타임(HypeerTime)에서도 활동 중이다. 그의 주요 프로듀싱 작품으로는 (여자)아이들 멤버 민니가 참여한 'In the Novel', 하이퍼타임의 'Can't Sleep' 등이 있다.에일뮤직 관계자는 이번 성과에 대해 "자사 아티스트가 세계의 프로듀서들이 사랑하는 브랜드인 FL스튜디오에 인정받은 것을 매우 기쁘게 생각한다"며, "앞으로도 히스가 멋진 음악 활동을 계속해 나갈 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.히스의 향후 일정으로는 일본에서 열리는 9월 비트시티, 11월 GBB24에 심사위원으로 참여할 예정이며, 11월에는 도쿄와 자카르타에서 아티스트로서 공연을 앞두고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com