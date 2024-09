스타 배우 총출동 뮤지컬 <알라딘>, 프리뷰 공연으로 기대감 상승

디즈니의 명작 애니메이션을 원작으로 한 뮤지컬 <알라딘>이 2024년 한국 무대에 오른다. 웅장한 무대와 화려한 무대 연출로 이미 전 세계 관객들의 마음을 사로잡은 이 작품은 예매 시작과 동시에 빠르게 매진되며 국내 관객들의 뜨거운 관심을 받고 있다.뮤지컬 <알라딘>은 2014년 뉴욕 브로드웨이에서 정식 초연되어 큰 성공을 거뒀다. 이후 영국 웨스트엔드, 호주, 일본 등에서 연이어 공연되며 글로벌 흥행 뮤지컬로 자리매김했다. 한국 관객들은 이번 공연을 통해 그 거대한 스케일과 매력적인 연출을 직접 경험할 수 있게 되었다.이번 한국 공연에는 김준수, 정성화, 이성경 등 대중에게 사랑받는 스타 배우들이 출연해 기대를 한층 높이고 있다.뮤지컬 <알라딘>의 성공 비결은 원작의 향수를 살리면서도 현대적인 감각을 더한 화려한 무대 연출에 있다. 특히 'A Whole New World', ‘Friend Like Me’와 같은 명곡들은 알라딘과 자스민의 로맨틱한 사랑과 지니와의 우정을 더욱 감동적으로 그려내며 관객들의 마음을 울린다.본 공연의 1차 티켓은 예매 시작과 동시에 매진되었지만, 아직 <알라딘>을 만나볼 수 있는 기회가 남아 있다. 바로 프리뷰 공연이다. 프리뷰 공연은 뮤지컬 알라딘을 합리적인 가격에 미리 감상할 수 있는 절호의 찬스다.프리뷰 티켓 예매는 9월 26일 오후 2시부터 피카버스(Picaverse) 앱을 통해 진행된다. 한정된 좌석으로 빠르게 매진될 가능성이 높으므로, 서둘러 예매가 필요하다는 것이 뮤지컬 팬들의 의견이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com