[더블랙레이블 제공]

블랙핑크의 로제와 브루노 마스가 듀엣으로 부른 '아파트'(APT.)가 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 4위로 진입했다.25일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '아파트'는 3위를 차지한 레이디 가가와 브루노 마스의 '다이 위드 어 스마일'(Die With A Smile)에 이어 4위를 차지했다.이번 성적은 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 K팝 여성 가수가 기록한 사상 최고 순위다. 세계를 무대에서 활동하는 한국인 DJ 겸 음악 프로듀서 페기 구가 '(잇 고스 라이크) 나나나'((IT GOES LIKE) NANANA)로 기록한 5위를 넘어섰다.'아파트'는 오는 12월 6일 발매되는 로제의 첫 솔로 정규음반 '로지'(rosie)의 선공개곡이다. 이 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 12곡이 수록된다.반복적인 멜로디로 전세계 신드롬을 일으키고 있는 '아파트'는 다음 주 공개 예정인 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에도 상위권으로 진입할 것으로 전망된다.한편, 그룹 방탄소년단 지민의 솔로 앨범 타이틀곡 '후'(Who)는 같은 차트에서 전주보다 10위 하락한 48위로 14주 연속 이름을 올리며 롱런을 이어갔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com