dsm-firmenich 건강과학 혁신 연구지원 프로그램에 선정된 연구진

영양·건강·뷰티 기업 dsm-firmenich(디에스엠퍼메니쉬)가 아시아 태평양 지역의 연구자 5명에게 수여하는 ‘건강과학 혁신연구 지원 프로그램(Nutrition Research Grant)’ 수상자를 발표했다.이는 dsm-firmenich 아시아 태평양(APAC) 휴먼뉴트리션케어 사업부에서 처음으로 개최하는 행사로, 선정된 연구자들은 최대 18개월 동안 연구 수행을 위한 연구비 50,000유로를 지원받게 된다.이번 연구 지원프로그램은 아시아인의 건강 요구를 반영한 과학적 접근을 통해 지역별 건강과 영양 문제를 해결하고자 시작됐다. 특히 이번 프로그램에서는 한국인을 대상으로 한 연구 2건이 선정되어 한국 소비자에게 최적화된 맞춤형 솔루션 개발에 도움이 될 것으로 기대된다.24년 첫 회를 시작으로, dsm-firmenich의 건강과학 혁신연구 지원 프로그램은 앞으로 다양한 연구 주제를 다루며 지속적으로 확대될 예정이다.연구 지원프로그램의 첫 번째 주제는 ‘인간 수명 전반에 걸친 장 건강 개선(Health from the Gut across the Human Lifespan)’으로, 다양한 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스와 모유 올리고당(HMOs)의 시너지 효과를 분석해 장내 미생물군과 건강에 미치는 영향을 연구할 예정이다.선정된 5명의 연구진 중 2명의 한국인이 포함되었다. ▲서울과학기술대학교 김지연 교수는 동물모델 연구: 장벽 기능 향상을 통한 세포 노화 조절인자로서의 포스트바이오틱스와 모유 올리고당(HMOs)의 역할에 대해 탐구할 예정이다. 또 다른 한국 연구진 수상자인 ▲한양대학교 박용순 교수는 무작위 대조군 연구로 한국 성인의 기분장애 조절에 대한 포스트바이오틱스의 효과에 대해 연구할 것이라고 밝혔다.이 외에도 ▲싱가포르 국립대학교의 제레미 림 박사는 전임상 연구로 아시아 성인의 장내 미생물군과 숙주 건강을 개선하는 포스트바이오틱스와 모유 올리고당(HMOs)에 대한 규명을 주제로 선정해 연구를 진행할 예정이다. ▲말레이시아 모나쉬 대학교의 총 춘 위에 교수는 무작위 대조군 연구로 과체중 실험집단을 대상으로 진행할 모유 올리고당(HMOs)과 프로바이오틱스의 효능 복합 평가를 주제로 연구를 진행한다. 마지막 수상자인 ▲인도네시아의 하사누딘 대학교 바흐룰 피크리 박사는 모유 내 HMOs와 영아의 장내 비피도박테리움, 비타민 D의 면역 조절 관계에 대해 연구할 예정이다.dsm-firmenich코리아 (디에스엠퍼메니쉬 코리아) 정은지 대표는 "DSM이 Firmenich와 만나 dsm-firmenich로 재탄생하며, 세계적인 영양, 과학 뷰티기업으로서 더욱 강화된 과학적 역량을 기반으로 각 지역의 다양한 건강 니즈를 충족하기 위해 노력하고 있다” 고 밝혔다. 또한 “이번 연구 지원 프로그램은 한국을 포함한 아시아 소비자들의 건강 증진과 함께, dsm-firmenich의 ‘건강한 미래를 위한 동행(Together elevating health)’이라는 dsm-firmenich의 메시지를 전달할 좋은 기회라고 생각한다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com