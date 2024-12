사진=연합뉴스

“우리는 강단에서 학생들에게 경제적 자유와 번영이 민주주의와 법치 없이는 불가능함을 가르쳐왔다. 이제 우리는 그 가르침을 실천으로 옮길 때다. 우리는 이 중대한 시기에 침묵하지 않을 것이다. 윤석열에 대한 탄핵소추는 헌정 질서의 회복과 경제 안정의 출발점이다. 지금이야말로 국회는 국가와 국민을 위해 결단해야 한다.”국내외 경제·경영학자 488명이 윤석열 대통령의 즉각적인 탄핵을 요구하는 시국선언을 13일 발표했다. 학자들은 이번 선언에서 윤 대통령의 위헌적 비상계엄 선포가 헌정 질서를 파괴하고 국민경제를 심각한 위기로 몰아넣었다며, 탄핵이 경제적 안정과 민생 회복을 위한 유일한 길이라고 주장했다.이날 학자들은 “윤석열 대통령의 내란 혐의는 헌법과 법치를 심각하게 훼손한 중대한 범죄 행위”라며 “정치적 불확실성이 지속되면 경제 정책의 신뢰성 상실, 대외 신인도 하락, 서민 경제의 고통 심화 등 심각한 부작용이 초래될 것”이라고 경고했다.선언문은 국회에 윤 대통령의 즉각적인 탄핵소추와 직무 정지를 촉구하는 한편, 여당을 향해 “당리당략을 멈추고 국민의 뜻을 대변하라”고 요구했다.수사기관에는 윤 대통령을 포함한 내란 공모·방조자들에 대한 신속하고 철저한 수사를 요청했다.이번 시국선언에는 서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학 교수들뿐만 아니라 경상국립대, 경북대 등 지방 국·공립대와 홍콩과기대, UNSW(호주), 코펜하겐 경영대(덴마크) 등 해외 대학 소속 학자들이 참여했다.학자들은 선언문을 통해 “탄핵이 지연된다면 경제 위기는 더욱 심화될 것이며, 대한민국의 헌정 질서와 경제 시스템 정상화는 요원해질 것”이라고 강조하며, 국회의 결단을 촉구했다.<윤석열의 즉각적인 탄핵을 촉구하는 경제·경영학자 시국선언문>2024년 12월3일 윤석열의 위헌적 비상계엄 선포는 국민경제를 중대한 위험에 빠뜨렸다.내란수괴 혐의자 윤석열에 대한 탄핵이 여당의 망국적 책동으로 무산된 이후, 대내외적 불확실성이 급격히 증대되었고 국민은 깊은 공포 속에 놓였다. 국회와 국민을 상대로 내란을 획책한 윤석열과 그의 공범 및 방조자들이 여전히 군 통수권과 국정을 지휘하고 있어, 제2의 비상계엄이나 친위 쿠데타 발생 가능성이 남아있는 상황이다.대한민국 경제를 이 위기에서 구할 유일한 길은 윤석열의 탄핵과 직무 정지, 그리고 내란 공모·방조 혐의자들에 대한 철저한 수사뿐이다. 국회는 즉각 탄핵을 의결하고, 정부와 협력하여 경제 안정과 민생 회복을 위한 긴급 대책을 수립해야 한다.윤석열이 직무에서 배제되지 않는 한 헌정질서는 계속해서 훼손될 것이며, 경제적 불확실성은 끊임없이 확대될 것이다.경제적 관점에서 다음과 같은 이유로 윤석열의 탄핵은 반드시 이루어져야 한다.첫째, 내란을 기도한 대통령이 국가경제를 이끌어가는 것 자체가 중대한 모순이다. 경제정책의 신뢰성과 일관성은 정책 집행자의 정당성과 도덕적 권위에서 비롯된다. 내란기도로 헌법과 법률을 위반한 대통령이 국가경제를 운영하는 상황은 정책의 근본적 정당성을 훼손하고 시장의 신뢰를 무너뜨린다. 이는 한국 경제의 침체와 성장 동력 상실로 이어질 것이다.둘째, 글로벌 금융시장과 외환시장은 이미 한국의 정치적 불안정성에 대해 심각한 우려를 표명하고 있다. 정치적 리스크에 따른 대외 신인도 하락은 외국인 자본 이탈과 환율불안으로 이어진다. 이러한 외환 및 금융 시장 불안정성과 환율 급등은 수출중심 개방경제인 한국의 실물경제 전반의 위기로 파급될 것이다.셋째, 한국 경제는 지금 저성장 국면에 있다. 주요 경제기관들은 2025년 한국의 경제성장률이 1%대에 머물 것으로 전망한다. 시민들은 이미 소비 여력 감소와 부채 부담 증가를 체감하고 있으며, 특히 자영업자와 소상공인들은 매출 감소로 하루하루 힘겹게 생활해 나가고 있다. 정치적 불확실성이 지속될수록 가계는 소비를 줄이고 기업들은 투자와 고용에 소극적으로 대응한다. 정치적 불확실성은 전속력으로 달려도 모자랄 한국경제의 발목을 잡고 있다. 탄핵의 지연으로 인해 서민들의 삶이 더 이상 희생되어서는 안 된다.윤석열의 기습적 비상계엄과 해제, 탄핵 무산과 이어지는 헌정질서의 파괴 상황은 민주주의뿐만 아니라 경제시스템의 정상적 작동마저 불가능하게 만들고 있다. 여당과 총리는 위기 수습을 위해 '질서 있는 퇴진'을 주장하고 있으나, 내란에 동조한 이들에게 국민은 그러한 권한을 부여한 적이 없다.특히 12월 12일 대통령 담화를 통해 이러한 기대가 한낱 허상에 불과하다는 점이 확인되었다. 윤석열의 대통령 직무를 정지시키는 신속한 탄핵만이 대외 신뢰를 회복하고 경제적 불확실성을 해소할 수 있는 유일한 길이다. 한국경제의 위기를 멈추고, 경제 시스템의 정상화를 위해 우리는 다음을 요구한다:1. 국회는 즉각 내란수괴 혐의자 윤석열을 탄핵하라.2. 여당에 경고한다. 윤석열의 위헌적인 비상계엄 사태에 대하여 국민 앞에 사죄하고 윤석열의 탄핵소추를 방해하는 망국적 책동을 중단하라. 당리당략이 아니라 국민을 대표하여 탄핵소추에 참여하기 바란다.3. 수사기관은 내란의 우두머리 윤석열, 군경, 내각과 여당의 내란 동조자와 방조자들을 신속하게 체포하고 엄정하게 수사해야 한다.4. 국회는 탄핵 이후 경제 안정과 민생 경제의 회복을 위한 초당적 협력 방안을 마련해야 한다.우리는 강단에서 학생들에게 경제적 자유와 번영이 민주주의와 법치 없이는 불가능함을 가르쳐왔다. 이제 우리는 그 가르침을 실천으로 옮길 때다. 우리는 이 중대한 시기에 침묵하지 않을 것이다. 윤석열에 대한 탄핵소추는 헌정 질서의 회복과 경제 안정의 출발점이다. 지금이야말로 국회는 국가와 국민을 위해 결단해야 한다.2024년 12월 13일위기에 빠진 한국경제를 걱정하는 국내외 경제·경영학자 488명 일동서명자 명단 (가나다순)강경훈(동국대) 강규호(고려대) 강금석(카이스트) 강기두(숭실대학교) 강남훈(한신대) 강병구(인하대) 강성윤(성공회대) 강성춘(서울대) 강신준(동아대) 강창모(한양대) 강창희(중앙대) 강현정(홍익대) 강현제(Kyoto U.) 강형구(한양대) 고가영(경희대) 고수일(전북대) 고영구(극동대) 곽주원(경북대) 구철모(경희대) 권병웅(중앙대) 권세훈(상명대) 권영준(한국뉴욕주립대) 권철우(경북대) 권혁진(경상국립대) 권혜원(동덕여대) 권효지(U. of Hyogo) 김경필(충북대) 김공회(경상국립대) 김관선(Arkansas State U.) 김광수(성균관대) 김광현(고려대) 김광호(한양대) 김기수(영남대) 김남수(고려대) 김누리(한양대) 김대진(성균관대) 김대환(건국대) 김덕규(성균관대) 김덕민(경상국립대) 김도현(성균관대) 김동근(아주대) 김명록(경성대) 김미경(연세대) 김병우(교통대) 김보경(연세대) 김보민(경북대) 김부열(서울대) 김상곤(혁신더하기연구소) 김상덕(경남대) 김상현(연세대) 김선진(U. of Hawaii) 김성원(부경대) 김성호(경상국립대) 김성희(고려대) 김세직(서울대) 김소정(한국ESG기준원) 김솔(한국외대) 김수이(홍익대) 김수현(한국고용정보원) 김승석(울산대) 김아영(Mississippi State U.) 김안국(한국직업능력연구원) 김양희(대구대) 김영세(성균관대) 김영식(서울대) 김영용(경북대) 김영은(중앙대) 김영철(계명대) 김영철(서강대) 김영춘(UNIST) 김영한(성균관대, 경제) 김영한(성균관대, 경영) 김용복(서울사회경제연구소) 김우찬(고려대) 김우현(서울시립대) 김유선(고려대) 김유찬(포용재정포럼) 김윤정(대외경제정책연구원) 김인수(전북대) 김일중(성균관대) 김자봉(한국금융연구원) 김재훈(대구대) 김정욱(서울대) 김정주(원광대) 김정현(고려대) 김정호(아주대) 김종철(서강대) 김종호(부경대)김준일(목원대) 김준형(카이스트) 김지영(인천대) 김지현(연세대) 김지환(한양대) 김지희(카이스트) 김진방(인하대) 김진업(성공회대) 김진영(건국대) 김진우(서울대) 김진원(서강대) 김진일(고려대) 김찬수(과기대) 김천목(CUHK) 김태경(경희대) 김태진(고려대) 김태환(연세대) 김태훈(경희대) 김한성(아주대) 김해동(계명대) 김현경(한국보건사회연구원) 김현동(배재대) 김현철(서울대) 김현철(연세대/홍콩과기대) 김형철(카이스트) 김혜원(한국교원대) 김혜진(부경대) 김호범(부산대) 김홍배(동서대) 김홍상(농정연구센터) 김희삼(GIST) 김희호(경북대) 나원준(경북대) 나희량(부경대) 남덕우(한양대) 남시훈(명지대) 남재현(국민대) 남종석(경남연구원) 도현수(한양대) 류덕현(중앙대) 류동민(충남대) 류장수(부경대) 류재린 (보건사회연구원) 마재신(이화여자대) 문상덕(동국대) 문성만(전북대) 문영만(부경대) 민동기(건국대) 민병길(충남대) 박경(목원대) 박강우(방송통신대) 박경로(경북대) 박경원(한양대) 박기영(연세대) 박만섭(고려대) 박민수(성균관대) 박민재(홍익대) 박복영(경희대) 박비곤(한국고용정보원) 박상수(고려대) 박상우(경북대) 박상인(서울대) 박선현(서울대) 박성익(경성대) 박세범(연세대) 박순성(동국대) 박승준(대구대) 박영석(건국대) 박영준(아주대) 박영호(한신대) 박원익(고려대) 박종복(경상국립대) 박종해(경상국립대) 박종현(경상국립대) 박준록(National Taiwan U.) 박준모(수산경제연구원) 박지웅(영남대) 박지원(한국금융연구원) 박진도(충남대) 박진희(한국고용정보원) 박창규(상지대) 박충렬(국회입법조사처) 박태윤(성균관대) 박하일(경희대) 박현웅(Denison U.) 배성주(연세대) 배인철(르몽드 디플로마티크) 배종훈(서울대) 백기웅(동아대) 백명호(한양대) 백송이(U. of Hawaii) 백승기(부경대) 백종성(한양대) 봉현철(전북대) 빈기범(명지대) 서명환(서울대) 서병기(UNIST) 서석흥(부경대) 서은숙(상명대) 서한석(가천대) 서환주(한양대) 석승훈(서울대) 석우남(한국ESG기준원) 선재원(평택대) 선종학(전북대) 성락선(한신대) 성욱제(Hong Kong Baptist U.) 성지영(전북대) 손종칠(한국외대) 손판도(동아대) 송경호(PUST) 송병건(성균관대) 송수영(중앙대) 송수진(고려대) 송영관(KDI) 송원근(경상국립대) 송재도(전남대) 송종운(정책연구소 민본) 송준(성균관대) 송치승(원광대) 송해련(고려대) 송호신(이화여대) 신상욱(UNIST) 신상화(충남대) 신석하(숙명여대) 신승근(한국공학대) 신영기(McMaster U.) 신우진(부산대) 신정완(경북대) 신혜선(Ohio State U.) 신호철(한남대) 신희영(Wright State U.) 심경보(숙명여대) 심성훈(부경대) 심수진(경남대) 심승규(Aoyama Gakuin U.) 안영철(인제대) 안정현(NEOMA Business School) 안지연(경희대) 안진걸(민생경제연구소) 안진원(한동대) 안태현(서강대) 안현효(대구대) 양경욱(순천향대) 양문수(북한대학원대) 양장호(U. of Waterloo) 양주영(KDI) 양준호(인천대) 양채열(전남대) 양현주(서강대) 양희승(연세대) 엄상민(경희대) 연제호(GIST) 염동호(한신대) 오병헌(경상국립대) 오새라(Michigan State U.) 오소혜(전북대) 오수진(HKU Business School) 오종석(경북대) 오주석(산업정책연구원) 오지열(성균관대) 오창훈(U. of Kansas) 오형나(경희대) 옥우석(인천대) 왕수봉(아주대) 우경봉(한국방송통신대) 우석균(연구공동체 건강과대안) 우석진(명지대) 우천식(대세혁신포럼) 원승연(명지대) 원용찬(전북대) 위평량(경제개혁연구소) 유경원(상명대) 유시진(고려대) 유일선(국립한국해양대) 유종일(KDI국제정책대학원) 유철규(성공회대) 유한욱(한림대) 윤경수(가천대) 윤기호(고려대) 윤민호(경북대) 윤석헌(숭실대) 윤영노(Wayne State U.) 윤원배(숙명여대) 윤자영(충남대) 윤재호(이화여대) 윤정환(대외경제정책연구원) 이강국(Ritsumeikan U.) 이건민(국립군산대) 이경미(연세대) 이관휘(서울대) 이광수(명지대) 이규상(아주대) 이근기(경북대) 이근식(서울시립대) 이기영(성균관대) 이남형(한국방송통신대) 이덕재(한국고용정보원) 이동걸((전) 산업은행) 이동원(고려대) 이동진(상명대) 이명숙(부산대) 이명헌(인천대) 이무성(민교협) 이무원(연세대) 이민정(Saint Louis U.) 이민준(Carleton U.) 이병채(충남대) 이병천(강원대) 이병헌(광운대) 이삼호(고려대) 이상용(한양대) 이상윤(성공회대) 이상준(한국직업능력연구원) 이상직(한국외대) 이상철(성공회대) 이상호(동국대) 이상호(성공회대) 이상훈(한남대) 이서정(서울대) 이선화(국회미래연구원) 이세중(서울시립대) 이승은(영남대) 이시균(한국고용정보원) 이시은(Texas A&M U.) 이연호(충북대) 이영한(서울시립대) 이영훈(동국대) 이용훈(Texas A&M U.) 이우종(서울대) 이우진(고려대) 이우철(경상국립대) 이원기(경상국립대) 이유진 (경북대) 이은곤(수원대) 이일영(한신대) 이장혁(고려대) 이재영(연세대) 이재우(수출입은행) 이정우(경북대) 이정희(독립연구자) 이제민(연세대) 이종관(연세대) 이종완(성균관대) 이종재(가톨릭대) 이종하(조선대) 이종현(가천대) 이주성(성균관대) 이준구(서울대) 이준상(성균관대) 이지웅(부경대) 이진혁(고려대) 이창민(한양대) 이창석(성균관대) 이철호(카이스트) 이한주(가천대) 이현철(조선대) 이효진(독립연구자) 이후림(독립연구자) 임동민(성공회대) 임세은(성공회대) 임우영(HKUST) 임일(연세대) 임재만(세종대) 임정은(지방공기업평가원) 임종수(광운대) 임태준(동국대) 임현중(서울시립대) 장동규(CUHK) 장상환(경상국립대) 장세진(인하대) 장수명(한국교원대) 장영욱(대외경제정책연구원) 장종익(한신대) 장지상(경북대) 장호규(충남대) 전강수(대구가톨릭대) 전병힐(한국외대) 전성인(홍익대) 전승우(동국대) 전승훈(대구대) 전용복(경성대) 전주용(동국대) 전진규(동국대) 정건세(U. of Massachusetts Amherst) 정광헌(홍익대) 정구현(경상국립대) 정근석(울산과학기술원) 정다운(Clemson U.) 정대영(연세대) 정도영(한양대) 정동진(독립연구자) 정상준(목포대) 정선욱(서강대) 정성진(경상국립대) 정성훈(대구카톨릭대) 정세은(충남대) 정연호(성균관대) 정완교(서울대) 정원호(독립연구자) 정일용(한국외대) 정재웅(에프앤가이드) 정재헌(부경대) 정재현(한국고용정보원) 정주영(경희대) 정주영(고려대) 정준호(강원대) 정준희(대구대) 정지만(상명대) 정지웅(고려대) 정진영(경상국립대) 정혁(중앙대) 정현주(카이스트) 정호성(동덕여대) 정호용(서울대) 정흥준(서울과기대) 조규봉(한동대) 조남운(제주연구원) 조돈문(가톨릭대) 조동희(전북대) 조복현(한밭대) 조상욱(U. of New South Wales) 조석주(경희대) 조성빈(숭실대) 조성욱(서울대) 조성찬(성공회대) 조성희(성균관대) 조영철(한국조세재정연구원) 조원기(고려대) 조윤아(HKU) 조태희(Buffalo State U.) 조하은(Iowa State U.) 조형태(홍익대) 조희평(고려대) 주동헌(한양대) 주병기(서울대) 주상영(건국대) 주현(인천대) 지주형(경남대) 진양수(성신여대) 진창하(한양대) 차예본(Louisiana State U.) 채연주(전북대) 채준호(전북대) 최경욱(서울시립대) 최동걸(홍익대) 최동범(서울대) 최미호(연세대) 최민식(이화여자대) 최병선(서울대) 최봉석(국민대) 최승문(건국대) 최승문(서울시립대) 최승주(서울대) 최승호(한양대) 최영록(UNIST) 최용석(경희대) 최은주(세종연구소) 최재성(성균관대) 최정규(경북대) 최충(건국대) 최필수(세종대) 최한수(경북대) 하상은(Copenhagen Business School) 하준경(한양대) 한상범(경기대) 한승진(McMaster U.) 한재명(한신대) 한재준(인하대) 한재훈(연세대) 한주경(McMaster U.) 한철우(성균관대) 한치록(고려대) 한홍열(한양대) 한희준(성균관대) 허석균(중앙대) 허영무(남부대) 허인(가톨릭대) 허준석(앤씨소프트) 현은정(홍익대) 현준석(건국대) 홍민기(노동연구원) 홍성훈(서울시립대) 홍인기(대구대) 홍장표(부경대) 홍정의(한동대) 홍태희(조선대) 홍효석(경상국립대) 홍훈(연세대) 황덕순(부경대) 황선우(고려대) 황선웅(부경대) 황성하(카이스트) 황인이(서울대) 황일우(서울대) 황재홍(목원대) 황진태(대구대) 황현철(홍익대) Asaph Young Chun (서울대) Chanjin Chung(Oklahoma State U.)정채희 기자 poof34@hankyung.com