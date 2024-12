DMC미디어가 올해 신설된 네이버 파트너 어워즈에서 수상했다 (출처 : DMC미디어)

데이터/테크 기반의 통합마케팅 전문기업 ㈜디엠씨미디어(대표 이준희)가 ‘2024 네이버 파트너 어워즈’에서 Best Creative – DA 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.네이버 파트너 어워즈는 탁월한 광고 성과를 거둔 협력사를 선정해 시상하는 자리로, 올해 새롭게 시작된 행사다. 지난 18일 경기도 성남 네이버 본사에서 열린 이번 시상식에서는 ▲Partner Of The Year ▲Strategic Partner ▲Quantum Jump-SA #1 ▲Quantum Jump-SA #2 ▲Quantum Jump-DA #1 ▲Quantum Jump-DA #2 ▲Campaign Of The Year ▲Best Creative-SA ▲Best Creative-DA 등 총 9개 부문에 걸쳐 각 분야에서 두각을 나타낸 파트너사들이 상을 받았다.디엠씨미디어는 네이버 광고플랫폼과의 협업을 통해 광고주의 목표를 성공적으로 달성하며 이번 성과를 이루었다는 평가를 받았다.특히, 프리미엄 글로벌 브랜드의 캠페인을 오프라인 행사와 연결해 브랜딩 효과를 극대화하는 데 주력한 점이 주목받았다. Creative(광고 소재)를 통해 시각적 임팩트를 높이고, 네이버 광고상품을 최적으로 집행하여 탁월한 광고 퍼포먼스를 기록한 점이 Best Creative-DA 부문 수상의 주요 배경으로 꼽힌다DMC미디어 이준희 대표는 “첫 네이버 파트너 어워즈에서 이렇게 좋은 결과를 얻게 되어 매우 기쁘다”며 “광고주와 브랜드에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 한 매체 전략과 캠페인 운영이 당사의 강점이다. 네이버와의 파트너십을 통해 앞으로도 더욱 우수한 성과를 보여드리겠다”고 소감을 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com