이미지 크게보기 서울의 한 시중은행 창구/사진=연합뉴스

금융당국이 5000만원 이하의 대출 연체한 차주가 올해 12월까지 전액을 갚으면 연체이력정보를 삭제하기로 했다. 역대 최대 규모인 324만명의 서민·소상공인들이 지원받을 수 있을 것으로 보인다.금융위원회는 11일 “코로나19 및 고금리로 인한 경기침체 등으로 서민·소상공인이 불가피하게 채무 변제를 연체했더라도, 성실하게 전액을 상환하면 연체이력정보를 삭제하는 신용회복 지원을 다음 달 30일부터 시행한다”고 밝혔다.이번 조치는 2020년 1월부터 올해 8월 사이 5000만원 이하의 연체(개인 및 개인 사업자 대출)가 발생한 이들을 대상으로 한다. 이들이 연체금액을 올해 12월말까지 전액 상환하면 별도의 신청이 없어도 연체이력정보를 삭제하는 방식이다.기존엔 빚을 다 갚아도 연체 이력 정보가 신용정보원에 1년 동안 남아 있고, 신용평가사엔 최대 5년간 공유돼 대출 금리나 한도, 카드 이용 등에 불이익을 받았다.금융당국은 2020년 1월부터 지난 6월30일까지 소액연체가 발생한 개인 및 개인사업자가 약 324만명 가량이며, 이 중 272만명 가량이 현재까지 전액을 상환해 신용회복 지원 대상에 해당될 것이라고 설명했다. 이들은 제도가 시행되는 시점에 곧바로 연체정보가 삭제되는 대상이다.정부가 앞서 장기 소액 연체 채권에 대한 채무탕감 정책을 발표한 뒤 성실상환자가 역차별을 받을 것이란 우려가 제기되자 인센티브를 마련한 것으로 풀이된다.금융당국은 2021년과 2024년에도 코로나19 사태 등으로 발생한 소액연체 전액 상환자의 연체 이력을 삭제하는 신용사면을 두차례 시행한 바 있다.과거 2000만원 이하 연체 차주가 기준이었으나 이번엔 5000만원 이하로 올렸다. 연체액수는 신용정보원 또는 신용평가회사가 연체됐다고 등록한 금액을 기준으로 한다.역대 최대 규모의 신용사면을 놓고 금융권에선 ‘빚을 제때 갚지 않아도 된다’는 식의 도덕적 해이를 부추길 수 있다는 지적이 나온다.이와 관련해 금융위는 “전액 상환자에게만 신용회복을 지원하는 것”이라며 “신용회복이 이뤄질 것이란 막연한 기대를 갖고 연체로 인한 불이익을 장기간 감내하는 사례는 적을 것으로 판단된다”고 밝혔다.조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com