12일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨 리서치에 따르면 지난 7월 전 세계 선박 발주량은 203만CGT(표준선 환산톤수·58척)로 작년 같은 달보다 58% 감소했다.
한국은 33만CGT(8척)를 수주해 중국(152만CGT·43척)에 이어 수주량 2위를 기록했다. 한국과 중국의 수주 점유율은 각각 16%, 75%다.
지난달 말 기준 전 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 전월 대비 44만CGT 감소한 1억6479만CGT로 집계됐다.
국가별 수주 잔량은 중국이 9837만CGT(60%), 한국이 3522만CGT(21％)다.
클락슨 신조선가지수는 186.65를 기록하며 전월 대비 0.46포인트 하락했다.
선종별 선가는 액화천연가스(LNG) 운반선 2억5100만달러, 초대형 원유운반선(VLCC) 1억2600만달러, 초대형 컨테이너선 2억7300만달러다.
누적 수주량 기준 가장 많은 선박 건조 주문을 받은 곳은 중국이다. 총 1303CGT(463척)를 수주해 전 세계 수주량의 56%를 쓸어담았다. 하지만 중국도 지난해에 비하면 수주량이 41%에 불과했다.
같은 기간 한국은 524CGT(123척)를 수주해 중국에 이어 두 번째로 많은 주문을 받았다. 중국과 마찬가지로 지난해(826CGT, 186척)와 비교해 수주량이 37% 감소했다. 다만 시장 점유율로는 23%를 기록해 지난해(17%)보다 소폭 늘었다.
조수아 인턴기자 joshua@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지