청강문화산업대 만화콘텐츠스쿨, ㈜와이앤케이미디어와 산학협력 MOU

청강문화산업대학교(총장 최성신, 이하 청강대)는 예스24의 자회사이자 디지털 콘텐츠 제작·유통 전문기업인 ㈜와이앤케이미디어(대표 김석환, 이하 YNK미디어)와 웹소설 분야의 신진 작가 발굴 및 육성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 양측은 청강대 만화콘텐츠스쿨 웹소설창작전공과 긴밀히 협력하여, 재학생과 졸업생이 산업 현장에서 요구하는 실무 경험을 쌓고 데뷔 기회를 확보할 수 있도록 다양한 공동 프로그램을 운영할 계획이다.YNK미디어는 예스24의 자회사로 웹소설, 만화, 라이트노벨 등 다양한 장르의 콘텐츠 제작과 유통을 전문으로 하는 기업으로서, 예스24와의 연계를 통해 폭넓은 독자층과 플랫폼 네트워크를 보유하고 있다. 이번 협약을 통해 청강대 웹소설창작전공 학생들은 YNK미디어와 신진작가 발굴을 위한 멘토링, 작품 피드백, 현장실습 등 실무 중심의 교육 기회를 얻게 된다.청강대는 이번 협약이 재학생들의 창작 역량을 실무로 확장시키고, 산업과 교육을 연결하는 가교 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히, 웹소설창작전공의 체계적인 커리큘럼과 YNK미디어의 콘텐츠 유통 역량이 결합해 신인 작가 발굴과 IP 확장에 시너지 효과를 낼 전망이다.청강대 만화콘텐츠스쿨 조장호 원장은 “YNK미디어와의 협력을 통해 학생들이 산업 현장에서 필요로 하는 역량을 직접 체험하고 성장할 수 있는 발판을 마련하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 교육과 산업을 잇는 실질적인 산학 프로그램을 확대하겠다”고 전했다.YNK미디어 윤성훈 팀장은 “국내 문화 콘텐츠 분야 인재 양성에 크게 기여 중인 청강문화산업대와 산학협력을 맺을 수 있어 매우 뜻깊다”라며 “이번 협정을 통해 학생들에게 실질적인 창작 경험과 데뷔 기회를 제공하고, 잠재력 있는 신인 작가 및 참신한 아이디어의 작품을 조기에 발굴해 양측의 동반 성장을 이뤄나갈 예정”이라고 밝혔다.한편, 청강문화산업대학교 만화콘텐츠스쿨 웹소설창작전공은 2019년 국내 최초로 신설된 학과로 웹소설과 장르문학 창작자를 비롯해 숏폼 드라마 작가, 웹소설 PD 등 스토리IP산업 분야에서 활약할 수 있는 콘텐츠 창작 전문가를 양성한다. 2026년도 수시 1차 모집은 9월 8일에서 9월 30일까지이며, 학생부와 특별전형, 실기전형, 면접전형을 실시한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com