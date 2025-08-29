(주)스타디엠코퍼레이션(SDM), '고용노동부 장관상' 수상

로컬 마케팅 전문기업 스타디엠코퍼레이션(대표이사 한상호)이 28일 한국프레스센터에서 고용노동부장관상을 수상했다.이번 수상은 스타디엠코퍼레이션이 장기간 안정적 고용 운영과 업계 상위 수준의 보상체계를 유지함으로써 근로자의 신뢰를 높이고, 고용 확대와 복지 향상 및 법률 질서 확립에 꾸준히 기여해온 점이 수상 배경으로 꼽힌다.특히 업계의 불확실한 경제 상황 속에서도 전 직원의 급여를 안정적으로 보장하고, 근로 환경 개선을 꾸준히 실천해온 점이 수상 배경으로 꼽힌다.스타디엠코퍼레이션은 최근 메인비즈(Main-Biz) 및 이노비즈(Inno-Biz) 인증도 획득한 바 있다.스타디엠코퍼레이션은 연 매출 약 150억 원 규모로, 약 80명의 인력을 보유하고 있다. 티맵광고, 골프존, 맘스다이어리, U빅데이터, 스타마이샵 등 데이터 기반의 정밀 타겟팅 광고 시스템을 운영하고 있다.SDM 한상호 대표이사는 “장관상이라는 결과보다 중요한 것은 그 과정에서 지켜온 원칙과 약속이라 생각한다”며, “앞으로도 일자리 안정과 근로자의 권익 향상을 최우선 과제로 삼아 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com