(주)스타디엠코퍼레이션(SDM), '고용노동부 장관상' 수상
로컬 마케팅 전문기업 스타디엠코퍼레이션(대표이사 한상호)이 28일 한국프레스센터에서 고용노동부장관상을 수상했다.

이번 수상은 스타디엠코퍼레이션이 장기간 안정적 고용 운영과 업계 상위 수준의 보상체계를 유지함으로써 근로자의 신뢰를 높이고, 고용 확대와 복지 향상 및 법률 질서 확립에 꾸준히 기여해온 점이 수상 배경으로 꼽힌다.

특히 업계의 불확실한 경제 상황 속에서도 전 직원의 급여를 안정적으로 보장하고, 근로 환경 개선을 꾸준히 실천해온 점이 수상 배경으로 꼽힌다.

스타디엠코퍼레이션은 최근 메인비즈(Main-Biz) 및 이노비즈(Inno-Biz) 인증도 획득한 바 있다.

스타디엠코퍼레이션은 연 매출 약 150억 원 규모로, 약 80명의 인력을 보유하고 있다. 티맵광고, 골프존, 맘스다이어리, U빅데이터, 스타마이샵 등 데이터 기반의 정밀 타겟팅 광고 시스템을 운영하고 있다.

SDM 한상호 대표이사는 “장관상이라는 결과보다 중요한 것은 그 과정에서 지켜온 원칙과 약속이라 생각한다”며, “앞으로도 일자리 안정과 근로자의 권익 향상을 최우선 과제로 삼아 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com