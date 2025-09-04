사브의 대(對)드론 시스템(C-UAS) 미사일 '님브릭스'. 사진=사브

스웨덴 방산업체 사브가 지난 8월 28일 자사의 첫 대(對)드론 시스템(C-UAS) 미사일인 님브릭스(Nimbrix)를 공개했다. 이 미사일은 전장에서 증가하고 있는 소형 드론의 위협에 대응하기 위해 개발됐다.사브는 ‘발사 후 망각’ 방식의 미사일을 빠르게 개발 중이며, 표적 탐색기(시커), 하드 킬 탄두, 소형 설계 등 주요 기능을 모두 갖추면서도 저비용으로 제공하는 체계 구축을 목표로 하고 있다.이 미사일은 능동형 탐색기를 활용해 표적을 추적하며, 최대 사거리는 5km에 달한다. 공중 폭발 모드를 사용하는 탄두는 군집드론을 효과적으로 포위, 요격 및 격추시킬 수 있다.사브 미사일 시스템 비즈니스 유닛 대표 스테판 오베르그는 "님브릭스는 최근 몇 년 사이에 급증한 무인 항공기 위협에 대응하기 위한 사브의 해답"이라며 "님브릭스는 사브의 오랜 방공 분야 경험과 새로운 요구사항에 민첩하게 대응하는 능력을 바탕으로 한 결과물”이라고 밝혔다.사브는 2026년 님브릭스의 첫 인도를 목표하고 있다.님브릭스는 이달 9일부터 12일까지 영국 런던에서 개최되는 국제 방산 안보 전시회 'DSEI UK'에서 선보일 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com