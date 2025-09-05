다담리테일, 다담식자재마트 쌍촌점 9월 5일 개장

식자재 전문 유통업체 ㈜다담리테일(공동대표 임장택·임현호·임준범)이 광주 서구 쌍촌동에 9월 5일 다담식자재마트 쌍촌점을 새롭게 개장한다고 밝혔다.이번에 오픈하는 쌍촌점은 지상 3층 규모로, 연면적 약 2,800㎡에 달하며, 약 1만 가지에 이르는 다양한 식자재 상품을 구비했다. 대량 구매가 가능한 제품은 물론, 소량 구매가 가능한 소포장 상품도 폭넓게 갖춰 자영업자뿐만 아니라 일반 가정 소비자들도 편리하게 이용할 수 있도록 했다.매장 구성은 다담식자재마트만의 강점인 대용량 전문 식자재의 다양성과 전문성을 살려, 체계적인 진열과 카테고리별 구성으로 차별화를 뒀다. 또한, 산지 직거래를 기반으로 한 경쟁력 있는 가격을 제공하고, 업종별 맞춤형 상품을 통해 한식·중식·일식·양식·분식 등 다양한 외식업 종사자들의 니즈를 만족시킬 수 있도록 준비됐다.다담식자재마트 쌍촌점은 오픈을 기념해 9월 5일부터 14일까지 총 10일간 그랜드 오픈 프로모션을 운영한다. 행사 주요 내용으로는 ▲최대 50% 할인 릴레이 특가 ▲인기 품목 할인행사 ▲쌍촌점 카카오톡 채널 친구 추가 시 장바구니 무료 증정(9월 14일까지) 등이 마련되어 있다.㈜다담리테일 관계자는 “이번 쌍촌점은 다담식자재마트의 8번째 지점이자 광주에서는 5번째로 선보이는 매장”이라며, “쌍촌동 인근 주민뿐만 아니라 광주 전역의 고객들에게도 편리하고 합리적인 식자재 쇼핑 환경을 제공할 수 있을 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com