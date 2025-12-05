강주년 삼성중공업 팀장, 데이브 카버 나스코 사장, 윤석용 디섹 사장이 세계 워크보트쇼가 열린 미국 뉴올리언즈에서 만나 사업 협력 합의서를 체결했다. 사진=삼성중공업

삼성중공업은 차세대 군수지원함을 비롯해 액화천연가스(LNG) 벙커링용 선박 공동 건조를 비롯한 대미 조선업 협력 확장에 나선다고 5일 밝혔다.삼성중공업은 지난 3일부터 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 열린 세계 워크보트쇼에서 미국 대형 조선업체 제너럴 다이내믹스 NASSCO(나스코), 한국 엔지니어링 업체 DSEC(디섹)과 3자간 사업 협력 합의서를 체결했다.합의서에 따라 삼성중공업은 나스코, 디섹과 함께 선박 설계, 장비 및 부품 공급, 인력 개발 분야 등으로 사업을 확장하는 한편 '미국 해군 차세대 군수지원함' 사업의 공동 입찰을 검토할 예정이다.미 해군의 차세대 군수지원함은 신속한 기동성을 확보해 연료유, 탄약, 식자재 등 보급 작전을 효율적으로 수행할 수 있는 선박이다.디섹은 한국의 조선해양 엔지니어링 전문회사로 삼성중공업과 지난 11월 전략적 파트너십을 맺고 미국 등 글로벌 사업 확장을 모색하고 있다.디섹과 나스코는 선박 설계, 기자재 패키지 공급 등 20년간 굳건한 협력을 유지해 오고 있어 3사간 시너지가 기대된다고 삼성중공업은 밝혔다.아울러 삼성중공업은 미국 루이지애나주와 텍사스주에 5개의 야드를 보유한 콘래드 조선소와 LNG벙커링선 공동 건조 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)도 체결했다.양사는 LNG벙커링 선박의 공동 건조로 미국 LNG 운송 시장에 함께 참가할 계획이다.이번 협력으로 삼성중공업은 미국에서 비거마린그룹과 군수지원함 유지·보수·운영(MRO) 사업에 협력하는 데 이어 차세대 군수지원함 공동 건조, 상선 분야 LNG벙커링선 공동 건조까지 협력 체계를 구축하게 됐다.삼성중공업 관계자는 "50년간 축적해 온 삼성중공업의 기술력이 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 협력을 통해 시너지를 발휘하게 될 것"이라며 "기술 교류, 인력 개발도 더욱 속도를 내 미국 조선업 경쟁력 강화에 크게 기여할 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com