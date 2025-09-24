주식회사 에프유피글로벌파트너스 제공

주식회사 에프유피글로벌파트너스(대표이사 이준석)는 24일 새로운 브랜드 BI(브랜드 아이덴티티, Brand Identity)를 공개하며 지주회사 전환과 글로벌 확장 전략에 속도를 낸다고 밝혔다.이번에 선보인 BI는 리본 형태의 ‘F’를 45°로 전개한 심볼로, Forward·Unite·Progress라는 그룹 슬로건을 시각화했다. Teal과 Sky 컬러의 그라디언트는 ESG 기반의 친환경 혁신과 글로벌 확장을, 딥 네이비 컬러는 신뢰와 안정성을 의미한다.에프유피글로벌파트너스는 이번 브랜드 아이덴티티를 통해 “신뢰 기반의 혁신(Trust-by-Design)” 이라는 기업 철학을 재확인했다. 회사는 ESG 경영, 친환경 혁신, 글로벌 성장을 핵심 축으로 삼아 금융권 및 투자자와의 신뢰도 또한 강화하겠다는 방침이다.또한, 현재 추진 중인 지주회사 전환(주식회사 에프유피)을 통해 사업 영역을 더욱 확장할 계획이다. 구체적으로는 ▲AI 소프트웨어 및 데이터 플랫폼, ▲글로벌 유통·물류와 해외 수출, ▲국제 동향 연구 및 기업 컨설팅, ▲해양 물류 및 친환경 마린 솔루션 등으로 포트폴리오를 확대해 나간다. 이와 같은 전략은 그룹 차원의 포트폴리오 다각화와 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 실현하기 위한 움직임으로 해석된다.이준석 대표이사는 “새로운 BI는 단순한 디자인 변경이 아니라, 우리가 지향하는 방향과 미래 성장 전략을 상징하는 그룹의 아이콘”이라며, “ESG 기반의 혁신과 글로벌 확장을 통해 파트너와 투자자, 고객 모두에게 지속 가능한 가치를 제공하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com