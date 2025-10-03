경부고속도로에 정체가 빚어지고 있다. 사진=뉴스1

추석 연휴가 본격 시작된 3일 오전 귀성 차량이 몰리며 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고있다.3일 한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 30분, 울산 6시간 10분, 목포 5시간 20분, 대구 4시간 03분, 광주 5시간 40분, 강릉 3시간 30분, 대전 3시간 20분이다.반대로 각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 20분, 목포 3시간 51분, 대구 3시간 20분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 36분이다.공사는 "귀성 차량 등으로 평소 금요일보다 지방 방향 위주로 혼잡하다"고 설명했다.공사는 귀성 방향의 경우 이날 오전 11∼12시 사이 정체가 가장 극심했다가 오후 7∼8시 사이 해소될 것으로 전망했다.한편 이날 전국으로 약524만대의 차량이 이동할 것으로 예측되며 수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 43만대가 각각 이동할 것으로 보인다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com