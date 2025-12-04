농협생명
◆ 부사장
▲ 김 민 자 (前 농협중앙회 상호금융사업지원본부장)
▲ 박 종 탁 (前 농협중앙회 미래전략처 처장)

◆ 부사장보
▲ 이 완 진 (前 농협생명 경영지원부장)

농협손해보험
◆ 부사장
▲ 고 우 일 (前 농협중앙회 제주본부장)
▲ 서 현 성 (前 농협손해보험 자산운용부장)

김태림 기자 tae@hankyung.com