홈 한경BUSINESS [인사] 농협생명·농협손해보험 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512044040b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.04 15:01 수정2025.12.04 15:01 김태림 기자 농협생명◆ 부사장▲ 김 민 자 (前 농협중앙회 상호금융사업지원본부장)▲ 박 종 탁 (前 농협중앙회 미래전략처 처장)◆ 부사장보▲ 이 완 진 (前 농협생명 경영지원부장) 농협손해보험◆ 부사장▲ 고 우 일 (前 농협중앙회 제주본부장)▲ 서 현 성 (前 농협손해보험 자산운용부장)김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "퇴직금 안주려고..." 근로자를 사업자로 바꿔치는 '가짜 3.3% 계약' 집중 감독 SK네트웍스, 'AI 중심 사업지주사' 체제 강화 위해 조직 재편 광동제약, 박상영 사장 대표이사 신규 선임…최성원 회장과 각자대표 체제 구축 제3연륙교 개통으로 영종·청라 생활권 통합 기대... '디에트르 라메르Ⅰ' 눈길 SK에코플랜트, AI EPC 역량 강화 위해 ‘AI설루션 사업’ 조직 신설