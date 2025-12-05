덴프스 올리브영 강남타운점 팝업스토어 현장 이미지

프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H. PIO)의 덴프스(Denps)가 11월 30일부터 12월 30일까지 한 달간 올리브영 강남타운점에서 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업에서는 카카오프렌즈와 협업한 올리브영 단독 기획세트와 함께 기능성 유산균 신제품을 포함한 ‘덴마크 유산균이야기’ 전 제품군을 한 자리에서 만나볼 수 있는 체험형 공간으로 마련됐다.덴프스는 지난 11월, 카카오프렌즈 협업 기획세트로 올리브영 ‘올영픽(P!ck)’에 선정되며 6회 연속 올영픽 기록을 달성, 프리미엄 유산균 브랜드로서의 영향력을 입증했다. 대표 제품 ‘덴마크 유산균이야기’는 올리브영 입점 후 현재까지 누적 판매량 31만여 개를 기록했으며, 여성 특화 제품 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’은 3분기 누계 기준 전년 동기 대비 972% 매출 성장을 기록했다.이번 팝업에서는 카카오프렌즈 인기 캐릭터 ‘라이언’과 ‘춘식이’가 적용된 올리브영 단독 기획세트(키링 포함 특별 패키지) 및 카카오헬스케어와 공동개발한 ‘덴프스 키즈 3종’과 함께, 최근 올리브영에 새롭게 입점한 기능성 유산균 시리즈 ‘덴마크 유산균이야기 다이어트’ ‘덴마크 유산균이야기 더마’ 등 전 제품 라인업을 선보인다. 이로써 소비자는 장·구강·체지방·피부 케어를 아우르는 토털 유산균 솔루션을 한 공간에서 체험할 수 있게 됐다.팝업 방문 고객을 위한 포토부스 체험 및 인스타그램 인증 이벤트, 스티커팩 100% 증정 이벤트, 기획세트 구매 시 리유저블백 제공 등 다양한 참여형 이벤트도 진행된다.덴프스 관계자는 “카카오프렌즈 협업 기획세트의 성공적인 반응 속에 고객 체험을 확대하기 위해 팝업스토어를 마련했다”며 “12월 올영세일과 함께 진행되는 강남타운점 팝업을 통해 콜라보 한정 패키지와 기능성 유산균 전 라인업을 직접 경험해 보길 바란다. 앞으로도 즐겁고 지속 가능한 건강관리 솔루션을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com