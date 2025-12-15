<경영임원 승진>◇ 전무▲ 영업지원담당 겸 컨설턴트불편지원센터장 손영대 ▲ 우수조직순증담당 이관상 ▲ 신사업기획담당 이 철 ▲ 리스크관리담당 박종길<경영임원 신규선임>◇ 상무▲ 강남권역담당 배대근 ▲ 부산권역담당 노현우 ▲ 법인1본부장 권범석 ▲ 건강보장사업부장 최지광 ▲ 정보보안담당 김보경 ▲ 대체투자사업본부장 박정범 ▲ 투자자산관리담당 장재웅 ▲ 선임계리사 양회은 ▲ 현업AI지원담당 박성주 ▲ 비서팀장 김지영 ▲ AX전략팀장 박창원<이동>◇ 권역담당▲ 강북 김준현 ▲ 호남 문광수 ▲ 경인 성시현◇ 담당/실장▲ 자산운용전략담당 이동모 ▲ 전사AX지원담당 겸 그룹경영전략담당 신중하 ▲ AI테크담당 이태동 ▲ 종합자산관리담당 김계완 ▲ 보험서비스지원실장 유정구◇ 본부장/사업부장▲ AM1본부장 김기범 ▲ AM2본부장 정기환 ▲ 법인사업본부장 문영미 ▲ 법인2본부장 문정원 ▲ 가족/노후보장사업부장 노중필◇ 팀장▲ CSM전략 김헌재 ▲ 영업기획 안철균 ▲ 현업AI지원2 조지현 ▲ 영업지원 정석윤 ▲ 평생든든고객지원 유동엽 ▲ 우수조직순증 노경환 ▲ 노블리에/시장확대지원 조홍래 ▲ 마케팅기획 박홍규 ▲ 가족/노후상품전략 김현숙 ▲ 보장유지지원 강호식 ▲ 지급심사 김선아 ▲ 보험서비스기획 김시옥 ▲ 준법지원 이호영 ▲ 소비자보호 강경아 ▲ 채널성장전략 성낙완 ▲ 인사지원 김진수 ▲ LDI운용 이영록 ▲ 액티브운용 변영현 ▲ 경영관리 오석일 ▲ 비즈니스예측모형 이용진 ▲ 투자자산심사 정유선 ▲ 오픈이노베이션 권영백 ▲ WM 배범식 ▲ 신탁/수익증권운용 이대철 ▲ AI성과관리 정길진 ▲ 현업AI지원1 우은지 ▲ AI서비스개발 박상준 ▲ AI데이터지원 채홍병 ▲ AI인프라운영 김진중김태림 기자 tae@hankyung.com