코로나19로 특수 누리는 스타트업, 차세대 유니콘 나오나

유니콘 꿈꾸는 20대 CEO

"코로나19가 오히려 기회"

[한경=공태윤 기자]

코로나19로 비대면 서비스를 내세운 스타트업이 주목받고 있습니다. 모바일로 병원과 소비자를 연결해 주고, 온라인 시험이 확산되면서 인터넷 형광펜 서비스를 내놓기도 했습니다. 사기 예방을 위해 중고거래 자판기 아이디어도 내놨습니다. 이들은 대학,대학원시절에 창업한 2030 CEO들입니다.



채용 이슈 : LH

'땅'으로 사라진 3만 취준생 꿈

올해 1월초 한국토지주택공사(LH)는 '올해 채용 사전안내'공지글을 채용홈페이지에 올렸습니다. LH는 3~4월중에 모두 1000명넘는 인원을 채용할 계획이었습니다. 그런데, 'LH직원들의 땅투기'로 예정된 채용계획이 물거품이 됐습니다. 채용형 인턴 지원 예정자 3만명의 꿈이 날아간 것이죠.



대기업 채용

SW개발 어려웠던 경험은?

직무경험 묻는 삼성자소서

'프로그램 개발, 알고리즘 풀이 등 SW개발 관련 경험 중 가장 어려웠던 경험과 해결방안은 무엇인가요?'삼성의 CEIM부문 SW개발직군의 자소서 질문입니다. 삼성은 각 직군별로 지원자의 직무역량을 확인하기 위해 추가적인 질문을 하고 있습니다. 삼성뿐아니라 다른 기업도 마찬가지죠. 자소서 질문에는 기업의 인재상도 숨겨있습니다. 한경 잡아라 대학생 기자단 1기 친구들이 취재를 했습니다.



전문자격증

변호사시험 응시율 최저 왜?

올해 1월초 실시한 2021년 제10회 변호사시험 응시율이 역대 최저로 나타났습니다. 전체 출원자 3497명 가운데 시험 첫날 1교시 응시자는 3156명으로 90.25%의 응시율을 보인 것이죠. 2012년 1회 변호사시험 97.94%응시율보다 무려 7.69%포인트 줄었습니다. 이유가 뭘까요?



시사상식 : 공동주택 공시가격

공시가 급등에 종부세 69%↑

올해 전국 공동주택 공시가격이 평균 19%껑충 뛰었습니다. 14년 만에 최대 상승률입니다. 서울은 20%, 세종시는 무려 70%나 폭등했습니다. 공시가격은 재산세 종합부동산세 등 세금 부과와 건강보험료 산정의 기준으로 활용됩니다. 이에따라 종부세 부과대상인 공시가격 9억원 초과 주택은 52만 4620가구로 작년보다 69.3% 급증하게 됐습니다.



경제뉴스 English

BTS 성공은 '팬 맞춤형 혁신'

Fan-tailored innovation is the crux of success~

윤석준 빅히트 글로벌 최고경영자가 'BTS'의 성공 비결로 '팬 맞춤형 혁신'을 꼽았습니다(Fan-tailored innovation is the crux of success for the popular K-pop group BTS). 자세한 내용을 한경의 영어 뉴스 사이트에서 원문으로 확인해 보세요.