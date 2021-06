금융기관과 데이터 연동 통해 기업 보유 계좌 및 실시간 거래내역 한눈에 파악



고위드 카드 이용 고객사에 무료 제공

△고위드 현금흐름 서비스 이미지.

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 핀테크 스타트업 고위드가 기업 자금 관리를 돕는 ‘고위드 현금흐름 서비스’를 출시했다고 14일 밝혔다.고위드 현금흐름 서비스는 스타트업을 위한 맞춤형 자금관리 서비스로, 원활하고 편리한 재무관리를 통해 스타트업의 성장을 지원하기 위해 출시됐다. 스타트업은 실시간 현금 사용 현황을 분석하고, 이를 통해 체계적인 사업계획을 수립해 실행할 수 있는 자금 관리 운용 전략이 필요하다. 하지만 인력의 한계로 투자금 및 인건비·부대 비용 사용 현황 등 현금흐름 분석을 통한 리스크 관리가 취약한 게 현실이다.고위드의 서비스는 이러한 스타트업의 재무인력 부족으로 인한 문제를 해결하고자 이용자 편의를 반영해 출시됐다. 금융기관과 데이터 연동을 통해 기업 보유 계좌와 실시간 거래내역을 한눈에 볼 수 있고, 입출금 거래내역에 거래 목적을 입력하면 기업의 현금흐름을 한눈에 파악할 수 있는 현금리포트를 자동으로 생성해 제공한다. 여기에 과거 12개월의 잔고 및 입출금 추이를 확인할 수 있으며, 스타트업의 중요 재무지표인 번 레이트(Burn Rate, 현금 소진 속도)와 런 웨이(Run way, 현금 소진 속도가 유지될 경우, 현재 보유한 현금 잔고로 생존 가능한 개월 수)를 자동으로 계산해 보여주기 때문에 자금 운영이 수월하다.고위드 현금흐름 서비스는 고위드 카드 회원이면 무료로 사용할 수 있는 것이 특징이다. 자금 관리의 필요성은 있으나 비용 부담으로 망설여 왔던 스타트업은 보다 편리한 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.김항기 고위드 대표는 “스타트업을 위한 금융 서비스를 제공하는 핀테크 기업으로서 향후에도 고위드의 기술력을 통해 스타트업 운영에 필요한 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.한편, 고위드 법인카드는 평균 15분 내 고위드 홈페이지에서 24시간 온라인 신청이 가능하다. 카드 회원에게는 AWS, Google Workspace, MS 365, Notion 등 IT SaaS 할인 혜택이 제공되며, 카드 사용내역을 제출하고 승인할 수 있는 지출 관리 서비스, SaaS(서비스형 소프트웨어, Software as a Service)이용 현황을 파악해 모든 SaaS의 결제 현황과 불필요한 SaaS의 해지 필요 여부 등을 고지해주는 SaaS tracker(사스 트래커) 서비스가 무료 제공된다.